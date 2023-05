Les sœurs Soska prêtes à diriger le Festival des morts-vivants de Tubi

George A. Romero Nuit des morts-vivants obtient une nouvelle suite en quelque sorte. La date limite rapporte que Jen Soska et Sylvia Soskaalias les Sœurs Soska (Enragé, Marie américaine, Voir aucun mal 2), réalisent un nouveau film intitulé Fête des morts-vivants qui reconnaîtra les événements du premier film de zombies de Romero. En développement pour le service de streaming gratuit Tubi, le film jouera également Ashley Moore (je sais ce que tu as fait l’été dernier) et Camren Bicondova (Gotham) dans les rôles principaux. Le scénario vient d’Helen Marsh et Miriam Lyapin. Jacob Nasser produit.





Fête des morts-vivants se déroule plus de 50 ans après les événements de Nuit des morts-vivants, qui a été publié pour la première fois en 1968. Cette attaque de zombies est devenue le sujet d’une nostalgie morbide ces dernières années, ce qui a abouti à un événement appelé le Festival des morts-vivants. Moore joue Ash, une jeune femme qui assiste au festival avec quelques amis uniquement pour que les festivités soient perturbées par une « explosion de poussière spatiale radioactive » qui transforme presque tout le monde en morts-vivants, laissant aux survivants le soin de « se défendre ou être dévoré » par l’assaut des zombies.

Le rapport Deadline décrit en outre le personnage d’Ash comme quelqu’un qui vient d’être accepté à l’université et qui est déchiré entre son petit ami et ses anciens amis lorsque l’histoire reprend. Elle assiste au Festival of the Living Dead lorsque son petit ami achète des billets, car on dit que son groupe préféré joue. Bicondova joue le rôle d’Iris, la meilleure amie d’Ash qui accepte de regarder le jeune frère d’Ash, Luke, pendant les festivités du festival.

Également à l’affiche du film, Andre Anthony (L’agent de nuit), Christian Rose, Shiloh O’Reilly (Le musée hanté), marais de Gage (toi moi elle), Keana Lyn Bastidas (Les Hardy Boys), et Maia Jae Bastidas (Trou de lapin).

Night of the Living Dead obtient une nouvelle suite

L’original Nuit des morts-vivants est dans le domaine public, donc tout cinéaste est libre de faire une suite qui reconnaît les événements du film s’il le souhaite. Alors que Romero a écrit un remake réalisé par Tom Savini en 1990, le film a également reçu plusieurs remakes non officiels à cause de cela également. Le statut de domaine public ne s’applique qu’aux Nuit des morts-vivants ainsi, c’est pourquoi seul ce premier film peut être reconnu alors que les propres suivis de Romero, comme Aube des morts et Le jour des mortssont protégés par le droit d’auteur.

Un autre film récent basé sur le film original était sous la forme d’un remake animé. L’année dernière, il a également été annoncé que Greg Nicotero (Les morts-vivants) est sur le point de réaliser un film sur la réalisation de Nuit des morts-vivants. Le film sans titre n’a pas encore reçu de date de sortie et son statut actuel n’est pas clair.

Fête des morts-vivants n’a pas encore de date de première.