Les sœurs Sanderson sont des enfants dans la vidéo de tournage de Hocus Pocus 2

Banggood Numérique 1080P HD Enfants Enfants Caméra Étanche Écran 2 Pouces 32GB Caméra Vidéo pour Filles Jouets 1080P Toddler Vidé

La description :Numérique 1080P HD Enfants Enfants Caméra Étanche Écran 2 Pouces 32GB Caméra Vidéo pour Filles Jouets 1080P Toddler Vidéo Meilleur Cadeau DanniversaireCaractéristiques :-1080P HD VidéoAppareil photo numérique avec retardateur de jouet pour tout-petit mignon avec écran de 2,0 pouces IPS rechargeable et antichoc de poche avec des objectifs avant et arrière jusquà 20 mégapixels avec une résolution photo de 4608x3456.Résolution vidéo de 1920x1080. Les enfants peuvent enregistrer chaque moment heureux à tout moment.-Multiples fonctions et utilisation facilePhotographie, enregistreur vidéo, chronométrage, commutation de deux caméras, filtres de couleurs multiples, une variété de cadres photo mignons et amusants, trois jeux de puzzle qui aident le développement intellectuel des enfants. La caméra pour enfants est disponible en 12 langues. Lorsque vous prenez une photo, il existe une fonction de zoom qui peut effectuer un zoom avant et arrière. Vous pouvez lire des photos et des vidéos sur lappareil photo, de sorte que vous pouvez regarder chaque photo et vidéo qui est heureuse à tout moment. -Matériau sûr et conception antichocLe matériau de la coque de la caméra portable pour enfants est composé de matériaux écologiques, de sécurité et non toxiques, se sent lisse et a une belle apparence. Avec un étui en silicone, résistant aux chocs et aux chocs, ne vous inquiétez pas pour que votre enfant brise lappareil photo. La lanière amovible permet à votre enfant de jouer av