Les sœurs Fanning s’uniront dans le drame de la Seconde Guerre mondiale, The Nightingale

Le rossignol La sortie est prévue le 22 décembre 2021. Réalisé par Mélanie Laurent, il est basé sur un roman du même nom et met en vedette Dakota Fanning et Elle Fanning en tant que sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale, travaillant pour survivre à l’occupation allemande en France. Elizabeth Cantillon a servi de produit, le scénario était de Dana Stevens et Le rossignol sera distribué par Sony Pictures Releasing.

Le livre, sorti en 2015, a été écrit par Kristin Hannah et inspiré de l’histoire réelle d’Andrée de Jongh; tout au long de la guerre, cette Belge de 24 ans a aidé 118 pilotes alliés à échapper aux nazis. À un moment donné, elle a été capturée et envoyée dans un camp de concentration, mais après la guerre, elle est devenue comtesse, avant de décéder en 2007. Le drame s’est retrouvé sur quelques listes de best-sellers, y compris la liste des best-sellers Hardcover Fiction de NPR la liste des best-sellers du New York Times.

Dans le prochain film, Dakota Fanning incarnera Vianne Mauriac, et sa sœur cadette, Elle, incarnera Isabelle Rossignol, dont l’histoire est similaire à celle de de Jongh. Les sœurs Fanning ne sont pas étrangères aux rôles dans les films dramatiques, comme Dakota l’était La guerre des mondes en 2005, et Elle était en Super 8 en 2011. Dakota est également connu pour son apparition dans des filles branchées, La saga Twilight et Il était une fois à Hollywood, pour n’en nommer que quelques-uns, alors qu’elle jouait la princesse Aurora dans maléfique et sa suite, Maléfique: maîtresse du mal, et joue Catherine la Grande dans Le grand sur Hulu.

Auparavant, ces deux actrices apparaissaient dans Je suis Sam ensemble, quand Elle Fanning joué la version plus jeune du personnage de Dakota, Lucy Diamond Dawson, en 2001. Ce sera la première fois qu’ils agissent ensemble à l’écran, cependant.

Laurent, le directeur de Le rossignol, a également été vu sur grand écran dans des œuvres telles que Maintenant tu me vois et Basterds sans gloire, et Elle a travaillé avec elle sur Galveston en 2018, un film qui a marqué les débuts de réalisateur de Laurent.

Le roman a été acquis pour la première fois en 2015, par TriStar Pictures. En 2017, après le tournage à Budapest, en Hongrie et à Los Angeles, en Californie, le film devait sortir le 10 août 2018. En 2020, cette date a été repoussée, et pendant la pandémie COVID-19, le projet a été complètement retiré du calendrier de publication. En avril 2020, cependant, TriStar a annoncé que Le rossignol sortira à la fin de cette année.

Les sœurs de cette histoire sont séparées, capturées, maltraitées et persécutées. Ils doivent faire face à tout, de la diminution des approvisionnements alimentaires et de la perte d’un emploi à la traque des nazis. Leurs aventures émouvantes en font un livre et un film émouvants et inspirants … un film rendu possible par un grand nombre de talents derrière et devant la caméra.

Alors que la date de sortie a été repoussée à plusieurs reprises, au milieu d’une pandémie, les fans peuvent désormais marquer leur calendrier pendant trois jours avant Noël, lorsque Le rossignol sera enfin sorti par Sony Pictures Releasing.

Sujets: Le Rossignol 2021