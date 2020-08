Les sœurs Delevingne proposent leur propre Prosecco

31/08/2020 13h20

Les sœurs Delevingne produisent leur propre Prosecco.

Les trois modèles Cara, Poppy et Chloe Delevingne seront bientôt les fiers producteurs du «Della Vite Prosecco Superiore» et du «Della Vite Prosecco Treviso».

À la recherche du vigneron parfait

Mais les sœurs n’ont pas seulement donné leur nom à la marque de boissons – pour elles, le Prosecco fait partie de leur «rituel fraternel», comme on dit. Le magazine britannique ‘Metro’ cite Cara: «Nous avons passé quatre mois à chercher le vigneron parfait pour réaliser notre vision et nous sommes très fiers d’avoir développé deux Proseccos extraordinaires, tous deux produits de manière durable et 100% végétaliens. “

Aussi intéressant:

“Le prosecco était notre rituel”

Poppy explique pourquoi les boissons sont aussi un rêve de longue date des trois sœurs: «Nous avons toujours parlé de créer une entreprise ensemble, mais nous devions d’abord trouver quelque chose qui nous unirait et que nous pourrions tous soutenir. Le prosecco a toujours été notre rituel, peu importe où nous en étions dans notre vie – des rires et des souvenirs de toute une vie ont émergé autour d’un Prosecco froid, donc c’était parfait. Nous aimons la culture, la cuisine, la tradition et l’histoire italiennes et nous voulions créer quelque chose d’authentique et de fougueux. “

Qu’est-ce que le Prosecco?

Ce que beaucoup ne savent pas: le prosecco est une appellation d’origine protégée pour les vins mousseux italiens (“Spumante”), les vins mousseux (“Frizzante”) et les vins tranquilles de Vénétie et de Frioul-Vénétie Julienne.

Depuis le 1er janvier 2010, le Prosecco est une appellation d’origine selon le décret du ministre italien de l’Agriculture. La mise en bouteille autrefois répandue de Prosecco en canettes ou en bouteilles bleues et la fermeture avec des bouchons couronne sont interdites depuis 2009. Les stocks restants pourraient encore être vendus jusqu’à fin juillet 2016.

Cara Delevingne sur la planète sexe

À propos: La mannequin et actrice Cara Delevingne fera partie du nouveau documentaire «Planet Sex» sur la sexualité humaine. Elle anime l’émission commandée par la BBC Three et Hulu. Dans la trilogie documentaire, des sujets tels que «les identités de genre» ou «qu’est-ce que le sex-appeal» devraient être abordés. Le modèle souhaite également participer à des expériences.

Delevingne se décrit comme pansexuel. (Bang / KT)