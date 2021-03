Les Smashing Pumpkins ont commencé à enregistrer leur prochain « Rock Opera »

The Smashing Pumpkins ont commencé à enregistrer leur nouvel album de 33 chansons, qui sera la suite de ‘Mélan Collie et la Tristesse Infinie’ de Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze Oui «Machina» de l’année 200.

Auparavant, le chanteur principal du groupe, Billy Corgan a annoncé le projet en octobre dernier, le décrivant comme une «sorte d’opéra rock».

Désormais, dans une nouvelle mise à jour sur leurs réseaux sociaux, le The Smashing Pumpkins a partagé une image floue d’un studio avec les nouvelles du début de l’enregistrement de leur ambitieux album de 33 chansons.

« Début du nouvel album aujourd’hui, la suite de 33 chansons de ‘Mélan Collie et la Tristesse Infinie’ Oui «Machina» … Les chansons sont écrites, les paroles aussi, donc pour le moment c’est juste l’enregistrement et l’enregistrement », a-t-il commenté Corgan.

Au cours du dernier mois de janvier, Corgan a confirmé que le groupe mettait la touche finale à son prochain projet.

« C’était écrit pour être une sorte de comédie musicale, mais comme ce n’était jamais fini, c’était comme filmer un film qui n’était pas complètement monté de la bonne manière », a-t-il expliqué. Corgan.