Le groupe « The Smashing Pumpkins » dévoile les détails de leur prochain grand album

Selon Jeff Schroeder, guitariste de « The Smashing Pumpkins », le légendaire groupe de rock alternatif est actuellement en train de terminer leur nouveau grand album. Il fera suite à la sortie de « Cyr », qu’ils considèrent jusqu’ici comme étant « leur plus grand album à succès ».

« Nous sommes à mi-chemin du travail d’un autre grand album, qui est, je pense, une suite de “Mellon Collie” et “Machina”, donc c’est le troisième d’une trilogie, plus comme un album concept. Et celui-ci aura 33 chansons », a déclaré Schroeder lors d’une conférence avec Audio Ink Radio.

Schroeder a également révélé que lui et le reste du groupe ont travaillé d’arrache-pied « toute l’année » sur ce nouveau projet d’envergure. Le guitariste James Iha enregistre ses parties dans la ville de Los Angeles tandis que Jimmy Chamberlin a déjà terminé les pistes de batterie.

« Billy (Corgan) travaille à Chicago et je suis ici à L.A avec James. Cela prendra probablement le reste de l’année, car la distance est un très gros problème », a déclaré Schroeder.

Le guitariste de « The Smashing Pumpkins » reconnaît que travailler sur cet album a été très difficile en raison de sa taille. Et malgré le flot d’idées qu’il a après avoir terminé chaque chanson, il se rend compte que ce n’était que le premier acte, ce qui pouvait sembler épuisant.

« Il faut donc creuser très profondément. Vous devez creuser profondément dans votre âme et trouver ce qui s’y trouve. Comment s’appelle cette chanson ? Comment puis-je l’entendre différemment de ce qui précède ? Et cela vous pousse vraiment artistiquement. Parfois, c’est difficile et nous échouons. J’échoue », a commenté Schroeder.

Jeff Schroeder conclut qu’il peut être urgent de se remettre au travail après une mauvaise journée et de réaliser le lendemain que vous avez pu progresser sur la chanson et que votre travail commence à porter ses fruits. Sinon, le groupe « The Smashing Pumpkins » a annoncé récemment la réédition en vinyle de « Live At The Viper Room 1998 », qui compile une présentation que le groupe a faite à West Hollywood cette année-là.