Les smartphones les plus stables en 2020 selon les experts

UGREEN Support Téléphone Voiture Gravité à Grille Aération (Gris)

Lorsque votre téléphone est posé, le système de gravité sera activé par le propre poids du téléphone, il ne nécessite qu'une seule main pour poser et retirer le téléphone Cette porte téléphone voiture ne peut s'utiliser qu'en orientation portrait, en mode paysage le téléphone n'est plus maintenu La griffe est en caoutchouc, et les trois bras latéraux en caoutchouc antidérapant protègent votre smartphone contre les rayures et les glissades; un port réservé vous aide à recharger le téléphone Les trois bras sont faits d'alliages d'aluminium, il est durable et résistant à l'usure et à la corrosion; il fonctionne bien après une période de l'exposition au soleil Cette porte téléphone voiture peut s'utiliser seulement sur la grille d'aération horizontale, n'accepte pas les grilles d'aération irrégulière ou rondes