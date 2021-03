Les smartphones et les tablettes peuvent «réécrire» le cerveau des enfants: étude

L’utilisation de smartphones et tablettes par les enfants il n’est pas particulièrement bien accueilli par de nombreux parents et la publication de la dernière étude sur le sujet ne vise certainement pas à apaiser les inquiétudes à cet égard. Selon un Rechercher après avoir quitté l’Université Loránd Eötvös à Budapest, en Hongrie, passer trop de temps devant ces appareils à un très jeune âge peut changer le fonctionnement du cerveau, avec la possibilité de façonner les capacités et les inclinations des enfants même dans les années à venir.

L’étude, intitulée L’utilisation mobile induit une priorité attentionnelle locale et est associée à des compétences socio-cognitives limitées chez les enfants d’âge préscolaire, a été récemment publiée dans la revue scientifique Computers in Human Behavior, et se concentre sur sur la façon dont les enfants perçoivent l’information qui se présentent devant eux. Normalement, en fait, les enfants et les adultes partagent la même approche de toute information qui leur est présentée: l’attention est focalisée sur tableau électrique puis passez à l’analyse des détails. Il s’agit d’un ordre de priorité qui intervient automatiquement dans le stockage de nouvelles données, mais qui selon les chercheurs peut être influencé par l’utilisation des smartphones et des tablettes à un jeune âge.

Pour prouver leur thèse, les chercheurs ont posé le même type de problème deux groupes d’enfants – le premier composé de sujets n’ayant jamais utilisé de téléphone et de tablette, et le second d’enfants désormais habitués à utiliser des applications et des écrans tactiles. Les demandes des chercheurs incluaient essentiellement la reconnaissance de dessins formés à partir d’images plus petites, une tâche qui, pour la plupart des gens, comporte deux phases: une fraction de seconde au cours de laquelle le cerveau identifie automatiquement la vue d’ensemble, suivie de la reconnaissance des détails ou des plus petits dessins.

Les enfants déjà initiés au monde des smartphones étaient plus rapides à identifier les petits éléments qui composaient le dessin, mais moins prêts à percevoir l’image plus grande, montrant une plus grande aptitude au détail et une moindre compréhension du contexte et de l’image générale. Cette propension, poursuivent les chercheurs, peut conduire à une approche différente de la réalité: les personnes plus habile à se concentrer sur les détails ils sont généralement plus capables de penser analytiquement, mais moins créatif et enclin à la sociabilité. Bien que ce changement ne représente pas nécessairement quelque chose de négatif ou de positif en soi, il représente tout de même un aspect qui doit certainement être pris en considération lors de l’introduction des enfants d’âge préscolaire à ces outils.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂