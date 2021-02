Les smartphones en hiver? C’est pourquoi vous devez protéger votre téléphone portable du froid ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le froid glacial des mois d’hiver ne nous dérange pas seulement. Cela prend également une grande partie de la batterie de votre smartphone. Quand il fait trop froid est-ce vide plus vite ou le téléphone portable va-t-il juste à côté. Vous pouvez lire pourquoi c’est le cas et ce que vous pouvez faire à ce sujet dans notre article.

Lorsque la température est inférieure à zéro, nous nous enveloppons correctement avec un foulard, un chapeau et une veste épaisse. Le smartphone est également sensible au froid et doit être protégé. Si vous avez l’impression que la batterie du téléphone portable s’épuise plus rapidement dans le froid, vous avez raison.

Pourquoi la batterie se vide plus rapidement dans le froid

La raison de la décharge plus rapide de la batterie du téléphone portable quand il fait froid sont les processus électrochimiques à l’intérieur. Pour que l’électricité circule, elle a besoin de particules chargées électriquement qui peuvent migrer entre les différents pôles. Vous le savez probablement grâce à votre cours de physique. Les ions lithium utilisés dans la plupart des batteries nagent dans un fluide porteur. S’il fait froid, le liquide devient épais. Les particules électriques se déplacent plus lentement. Cela augmente la soi-disant résistance interne. Cependant, comme le smartphone nécessite une tension constante, sa capacité diminue plus rapidement dans le froid jusqu’à ce que le processus chimique s’arrête. Pour le dire simplement: la batterie a moins de pression plus rapidement avec une résistance interne plus élevée pour alimenter l’appareil en énergie. Dans le pire des cas, la batterie peut devenir «profondément déchargée». Cela signifie que le processus chimique est gravement endommagé. La batterie n’atteint plus jamais sa pleine charge.

Une chose est claire: plus la puissance de la batterie est élevée dans des conditions normales, meilleure est la position de départ, même en hiver. Nous en avons un pour vous Liste des « smartphones avec une autonomie particulièrement longue » compilé.

C’est la meilleure façon de protéger votre téléphone portable du froid

Une mesure très simple pour se protéger du froid: ne portez pas le smartphone dans les poches extérieures de vos vêtements, mais plutôt vous-même sur votre corps si possible. Ainsi, la veste d’hiver épaisse vous protège non seulement, mais également votre téléphone portable. Mais il existe encore plus de conseils pour protéger de manière optimale votre appareil du froid:

Les housses de protection sont utiles. Cela peut être la chaussette de téléphone portable «classique» ou une housse en néoprène. Les deux peuvent ne pas sembler élégants, mais évitent le froid glacial.

Si possible, gardez votre téléphone portable dans votre poche. Préférez donc passer des appels téléphoniques avec un haut-parleur. Le froid n’est pas seulement mauvais pour la batterie. La chaleur générée à l’intérieur peut provoquer la formation de condensation. L’eau et l’électricité ne sont jamais une bonne idée, car elles peuvent endommager votre téléphone portable.

Désactive le service de localisation. Pour que la batterie dure plus longtemps dans le froid, il est préférable de n’allumer votre GPS que lorsque vous en avez réellement besoin. Parce que pour déterminer exactement la position, votre téléphone portable doit constamment établir des connexions aux mâts radio. Cela coûte de l’électricité et charge la batterie.

Évite les changements de température rapides! Si le téléphone portable a été dans le froid avec vous pendant une longue période, laissez-le tranquille pendant un moment lorsque vous entrez. De cette façon, la température de votre smartphone peut s’adapter lentement à l’environnement. Sinon, il y a un risque de formation de condensation ici aussi. Donc, avant que le téléphone portable ne revienne à la station de charge ou que vous l’utilisiez, vous feriez mieux d’attendre quelques minutes.

Si vous voulez (ou même devez) être dehors dans le froid pendant une période plus longue, acheter un téléphone portable spécial pour l’extérieur peut être une bonne idée. Très peu d’appareils de cette catégorie méritent un prix de design, mais ils sont intrinsèquement mieux protégés.

Le smartphone se sent à l’aise à ces températures

Le froid endommage donc la batterie. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement que les températures élevées n’ont aucune influence sur la durée de vie. En général, les batteries modernes aiment chauffer, mais vous devez tout de même faire attention à la température de fonctionnement recommandée par les fabricants. Vous pouvez les trouver dans le mode d’emploi du smartphone.

À ce stade, les principaux fabricants conviennent:

Pomme: plage de température entre 0 ° C et 35 ° C

Huawei: fonctionnement entre 0 ° C et 35 ° C

Nokia: indique une «température de la batterie» entre 15 ° C et 25 ° C

Samsung: fonctionne entre 0 ° C et 35 ° C

D’autres fabricants mettent en garde contre «un froid ou une chaleur extrême».

Liste de contrôle: utilisez correctement votre téléphone portable lorsqu’il fait froid

Il est préférable d’emballer votre téléphone portable dans une housse de protection.

Portez votre smartphone sur votre corps.

Évitez d’utiliser à l’extérieur, par ex. B. Utilisez le haut-parleur.

Activez les services de localisation et d’arrière-plan uniquement lorsqu’ils sont nécessaires.

Lors du retour à la chaleur, laissez reposer le téléphone portable pendant quelques minutes. Seulement quand il s’est réchauffé lentement, vous devez l’utiliser à nouveau ou le recharger.





accord

Xiaomi Redmi Note 8T

+ BLEU Allnet L 5 Go A lire : Samsung Galaxy S21 Ultra: les photos montrent le S Pen avec une coque assortie mensuel / 24 mois: 11,99 €

9,99 au magasin