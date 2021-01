Les smartphones de la série Samsung Galaxy S21 ne seront pas livrés avec un chargeur et des écouteurs

15 janv.2021 17:12:38 IST

Les futurs modèles de smartphones du géant sud-coréen Samsung ne seront pas non plus livrés avec un chargeur et des écouteurs dans la boîte, a récemment révélé la société. Répondre aux questions les plus fréquemment posées sur le Forum Samsung, la firme a répondu que la décision d’omettre la prise du chargeur et les écouteurs était de soutenir des «choix durables». Cependant, la société a également déclaré que l’omission des accessoires serait un processus «progressif». Répondant à la question «Pourquoi Samsung a-t-il choisi de supprimer les écouteurs filaires et les chargeurs intégrés pour le Galaxy S21», la société a déclaré avoir remarqué que de nombreux utilisateurs de Galaxy «réutilisaient des accessoires» pour «promouvoir de meilleures habitudes de recyclage».

Ainsi, pour soutenir ce choix, Samsung supprimera la prise du chargeur et les écouteurs de la dernière ligne de smartphones Galaxy.

Ils ont également écrit qu’ils croient que les changements «progressifs» dans l’emballage de l’appareil dans la boîte donneront aux utilisateurs la facilité de «recevoir en permanence des accessoires de chargeur inutiles avec de nouveaux téléphones».

Comme Le bord souligne que le retrait progressif des chargeurs peut, pendant ce temps, que certains des modèles de la prochaine génération sont livrés sans les unités, certains le peuvent. Le rapport indique que Samsung peut prévoir d’emballer une brique de chargeur dans ses téléphones haut de gamme afin qu’un acheteur payant une somme énorme puisse justifier l’achat. En outre, d’un autre côté, les chargeurs peuvent être inclus dans certains téléphones à petit budget dans le but de saisir le public cible impatient d’obtenir un téléphone à cadran avec un chargeur et des écouteurs ensemble.

Plus tôt, en décembre, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, avait également annoncé que le Mi 11 viendra sans chargeur emballé dans la boîte. Il avait qualifié les chargeurs inactifs stockés dans les maisons de chacun de «problèmes des utilisateurs et de fardeau de l’environnement».

La décision d’abandonner le chargeur dans l’emballage intervient des mois après Apple emballé la série iPhone 12 sans le chargeur et les écouteurs intégrés et a annoncé que tous les futurs téléphones de la société viendraient sans le chargeur.

