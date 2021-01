Les skins Doom sont maintenant disponibles dans Fall Guys

Enfin, nous pouvons nous réincarner dans Doom Slayer dans le jeu Mediatonic. Les skins Doom dans Fall Guys sont déjà une réalité.

L’un des succès de 2020 était le party-royale de Mediatonic, le célèbre Fall Guys: Ultimate Knockout. Le jeu vidéo était très populaire lors de son lancement sur le marché et des milliers de joueurs continuent à en profiter chaque jour, en raison de sa proposition directe, stimulante, amusante et compétitive. L’une des attractions pour les utilisateurs est l’inclusion de Skins Doom dans Fall Guys et ceux-ci sont déjà disponibles pour déverrouiller.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, l’étude un d collaboration avec id Software pour apporter trois skins basés sur des tireurs à battle-royale. Eh bien, les trois costumes sont maintenant disponibles dans la boutique en jeu du jeu, après avoir récemment introduit le Slayer. Par conséquent, vous pouvez acquérir celui-là, Cacodemon et Cyberdemon. Vous allez avoir besoin de quelques couronnes pour toutes les avoir.

Afin d’obtenir le costume Cyberdemon, vous aurez besoin de 6 couronnes (3 pour le haut et 3 pour le bas). Pour obtenir le skin Cacodemon, 3 couronnes (n’a qu’une partie supérieure). Enfin, si vous souhaitez ajouter le costume de Slayer à votre garde-robe, vous devrez également laisser 6 couronnes (3 ci-dessus et 3 ci-dessous). Au total, pour l’ensemble complet, vous avez besoin de 15 couronnes.

Le succès du jeu a permis à Mediatonic d’ouvrir un autre studio pour travailler à long terme sur le jeu vidéo et faire d’autres projets dans le futur. Le jeu continue d’inclure du contenu périodiquement pour garder l’intérêt des joueurs et est sûr de continuer à préparer les nouvelles pour les saisons futures. À l’heure actuelle, le jeu est immergé dans la saison 3 et vous pouvez connaître tous ses détails.