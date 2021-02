Les skins de «Street Fighter» dans Fortnite sont confirmés

Deux personnages emblématiques de «Street Fighter», Ryu et Chun-Li sont ajoutés à la liste croissante de personnages croisés avec Fortnite de Jeux épiques.

Intronisation avec les deux combattants dans le jeu populaire Battle Royale il a été révélé via une bande-annonce vendredi 19 février. Dans le clip, les deux combattants se préparent à s’affronter dans une armoire d’arcade rétro de « Street Fighter II »Avant de le faire sans cérémonie, ils sont aspirés dans le point zéro.

Les skins de personnage peuvent être achetés sur Samedi 20 février à 19 h HE / 1 h 00 BST via la boutique en jeu. Comme tous les autres skins qui peuvent être achetés, ceux-ci coûteront 1500 V-Bucks chacune. Les skins de Ryu et Chun-Li ils ont d’abord été divulgués en ligne quelques heures avant que Fortnite n’annonce officiellement son arrivée dans le jeu.

Ryu et Chun-Li sont les deux derniers ajouts à la liste croissante de skins crossover sur Fortnite après la révélation la semaine dernière et « Le flash » de DC La dernière semaine. D’autres ajouts récents incluent Terminator et Sarah Connor et Snake Eyes de GI Joe.