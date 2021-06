Les Skims de Kim Kardashian sont désormais les pyjamas et sous-vêtements officiels de la Team USA

Kim Kardashian va aux JO de Tokyo ! Ou, du moins, sa ligne de vêtements Skims l’est. Dans une série de tweets envoyés lundi, elle a révélé la nouvelle et des images fabuleuses.

« Je suis honorée d’annoncer que @SKIMS conçoit les sous-vêtements, pyjamas et vêtements de détente officiels de l’équipe américaine pour les athlètes cette année à Tokyo et les mêmes pièces seront disponibles dans une collection capsule sur SKIMS.COM », a-t-elle écrit, puis a ajouté un emoji du drapeau américain.

Elle a également souligné à quel point il est important pour elle de pouvoir contribuer aux Jeux olympiques, faisant référence à son beau-père, Caitlin Jenner, un décathlète médaillé d’or qui a concouru dans les années 1970.

« Depuis que j’ai 10 ans, j’ai entendu chaque détail sur les Jeux olympiques de mon beau-père. En regardant les athlètes concourir, je grandissais pour comprendre le dévouement et l’honneur de faire partie des Jeux olympiques incarnés », a-t-elle déclaré. a écrit.

« J’ai voyagé avec mon beau-père et ma famille dans toutes les villes différentes pour les essais olympiques, les Jeux olympiques et les compétitions d’athlétisme de @Caitlyn_Jenner et à chaque arrêt, j’achetais un t-shirt olympique en souvenir », a-t-elle ajouté.

« Quand j’ai reçu l’appel invitant Skims à faire partie de @TeamUSA, chaque moment que j’ai passé à admirer la force et l’énergie des Olympiens depuis les coulisses a bouclé la boucle », a-t-elle écrit.

Le look de Kardashian, conçu pour les athlètes féminines et les parathlètes, est une différence marquée par rapport à celui de Ralph Lauren, le créateur qui est le pourvoyeur officiel de Team USA depuis 2008. D’après les images qu’elle a partagées, qui sont présentées sur des athlètes comme Haley Anderson, Scout Bassett, A’ja Wilson, Dalilah Muhammad et Alex Morgan, les tons sont sourds et terreux : gris, nus, bleus et blancs sourds, ornés avec goût des mots « Team USA », drapeaux et anneaux olympiques.

La nageuse olympique Haley Anderson modèle la collection Team USA de Skims. Vanessa Beecroft / SKIMS

Les 626 athlètes féminines de l’équipe américaine recevront la collection complète, selon un communiqué de presse officiel.

Les sous-vêtements olympiques ne sont pas inconnus : en Australie, Jockey est le fournisseur officiel des athlètes du pays, et Team USA a donné à ses athlètes des sous-vêtements de marque en 2015 avant les Jeux de Rio. Mais à notre connaissance, c’est la première fois que l’on voit une créatrice d’une telle envergure s’attacher à cet aspect des vêtements de l’équipe.

Scout Bassett à Skims Vanessa Beecroft / SKIMS

Les articles disponibles comprendront des boxers, une brassière de nuit, des slips extensibles, des débardeurs, des t-shirts et des leggings.

Et si c’est un look que vous aimeriez ramener à la maison, que ce soit pour somnoler dans votre propre lit ou pour vous entraîner sur un canapé, Skims propose une collection en édition limitée pour les consommateurs à partir du 12 juillet.

A’ja Wilson dans Skims SKIMS de courtoisie

Dans le communiqué de presse, Kardashian a déclaré : « Nous sommes très fiers de soutenir les athlètes féminines pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Ces femmes sont des modèles incroyables pour les jeunes filles, y compris mes propres filles, leur montrant que tout est possible si vous travaillez assez dur. Skims est conçu pour permettre aux femmes de se sentir mieux chaque jour et nous sommes ravis de travailler avec Team USA pour aider à diffuser ce message. «

