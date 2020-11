Les six smartphones 5G les moins chers que vous pouvez acheter ce Black Friday

Si vous souhaitez profiter du Black Friday pour franchir le pas et passer à la 5G sur votre mobile, nous vous apportons ici les six smartphones 5G les moins chers de cette période d’offres. Nous avons plusieurs modèles de gammes d’entrée et de milieu de gamme, et nous avons essayé de vous proposer le plus d’alternatives possibles pour votre achat.





Realme 7 5G

C’est un mobile avec un écran FullHD + de 6,5 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se traduit par une expérience très fluide dans toutes ses animations et jeux compatibles. À cela s’ajoute un module arrière avec quatre caméras, dont une principale de 48 mégapixels, et un design en forme de miroir avec un lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Le Realme 7 5G dispose d’une batterie de 5000 mAh afin que la fréquence de l’écran ne soit pas un obstacle à la batterie et d’une charge rapide de 30 W. Il équipe également une caméra frontale de 16 mégapixels, un son Dolby Atmos et Hi-Res Audio, et un processeur MediaTek Dimensity 800U avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible.





Realme 7 5G – Smartphone 6,5, 6 Go de RAM + 128 Go de ROM, écran ultra lisse 120 Hz, caméra quadruple 48MP, batterie 5000 mAh et charge rapide 30 W Dart Charge – Couleur bleue

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

C’est un appareil qui équipe un écran de 6,57 pouces avec la technologie AMOLED, une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, vous avez un processeur Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. L’offre correspond à la version 64 Go, bien que si elle échoue, vous pouvez l’étendre avec microSD.

Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G dispose de quatre caméras arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels et un capteur avant de 16 mégapixels. Tout est alimenté par une batterie de 4160 mAh avec une charge rapide de 20 W, et il a HDR10 et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.





Xiaomi Mi 10 Lite (écran AMOLED 6,57 pouces, TrueColor, 6 Go + 64 Go, appareil photo 48MP, Snapdragon 765G, 5G, 4160 mah avec charge 20 W, Android 10) Gris [Versión Española]

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Le Xiaomi Mi 10T Lite 5G est un petit frère du précédent, un mobile avec un écran IPS de 6,67 pouces et une résolution FullHD +. Équipez un processeur Snapdragon 750G, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Dans tous les magasins, ils vendent généralement la version 128 Go, mais cette offre d’Amazon fonctionne très bien pour vous car c’est l’un des rares endroits où la version avec moins de stockage est vendue.

Poursuivant ses spécifications, il dispose de quatre caméras arrière avec une principale de 64 mégapixels, une façade de 16 mégapixels et une puissante batterie de 4820 mAh avec une charge rapide de 33 W, parfaite pour alimenter un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz doté d’un lecteur. d’empreintes de pas en bas.





Xiaomi Mi 10T Lite 5G – Smartphone 6 + 64 Go, 6,67 “FHD + DotDisplay, Snapdragon 750G, Quad Camera 64 MP avec AI, 4820 mAh, Pearl Grey (Version officielle), avec Alexa Hands-Free

OPPO Trouver X2 LITE 5G

Un mobile avec un écran AMOLED de 6,4 pouces et une résolution FullHD +, qui a le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. De cette façon, vous pouvez déverrouiller l’appareil en appuyant simplement sur un point spécifique de l’écran.

À l’intérieur de cet OPPO Find X2 LITE 5G, vous avez un processeur Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec une caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 48 mégapixels, une caméra frontale de 32 mégapixels et une batterie 4025. mAh avec charge rapide 30W.





OPPO Find X2 LITE 5G – Smartphone 6,4 “AMOLED, 8 Go / 128 Go, Octa-core, caméra arrière 48MP + 8MP + 2MP + 2MP, caméra frontale 32MP, 4000 mAh, Android 10, couleur noire

Samsung Galaxy A51 5G

C’est un mobile avec un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution FulHD +. À l’intérieur, il a un processeur Exynos 980, avec 6 Go de RAM et environ 128 stockage interne que vous pouvez étendre à l’aide d’une carte microSD.

Le Samsung Galaxy A51 5G dispose de quatre caméras arrière, dont une principale de 48 mégapixels et une avant de 32 mégapixels. Le tout alimenté par une batterie de 4500 mAh et une charge rapide de 15 W.





Samsung Galaxy A51 5G – Smartphone 6,5 “Super AMOLED (6 Go de RAM, 128 Go de ROM), Noir [Versión española]

Motorola Moto G 5G Plus

Le Motorola Moto G 5G Plus équipe un écran LTPS de 6,7 pouces, avec une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement de 90Hz. À l’intérieur, vous trouvez un Processeur Snapdragon 765 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne que vous pourrez étendre à l’aide de cartes microSD.

L’appareil se distingue par sa grande Batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 W, et dispose de quatre caméras arrière avec une caméra principale de 48 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels. Il existe également une double carte SIM et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Dans ce cas, vous le trouverez très à prix réduit dans plusieurs magasins de référence.





Motorola Moto G 5G Plus – Smartphone 6,7 “(5G FHD +, processeur Qualcomm Snapdragon SD765, système à 4 caméras 48 MP, batterie 5000 mAH, Double SIM, 6/128 Go, Android 10), Bleu A lire : OneWeb sort de sa faillite et lancera à nouveau des satellites pour affronter Starlink le 17 décembre

