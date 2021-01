Les six niveaux de Hitman III officiellement révélés

IO Interactive montre officiellement au public les six niveaux de Hitman III.

La fin est proche pour l’agent 47. La dernière aventure du tueur en série professionnel frappe bientôt toutes les plateformes et le mystère qui l’entoure se dissipe. L’une des questions les plus discutées au sein de sa communauté était de savoir quelle serait la liste complète des cartes que nous visiterions pour effectuer notre travail. Cette liste est déjà disponible au public et par le même IO Interactive, développeur du titre, sur son site officiel. Ils sont six niveaux de Hitman III, comme cela a été la tradition dans leurs derniers jeux. Attention, ce qui vous surprend spoilers inclus.

La liste comprend trois cartes déjà connues, deux supplémentaires et une épilogue de plus courte durée que les autres. Ceux-ci sont Dubaï (Émirats arabes unis), Dartmoor (Royaume-Uni), Berlin (Allemagne), Chongqinq (Chine) et Mendoza (Argentine). Le sixième et dernier niveau n’offre pas beaucoup de détails sur le type de niveau qu’il sera, mais il en faudra 47 pour Carpates en Roumanie pour clôturer votre histoire une fois pour toutes. Les fans de la franchise sauront où vont les plans en lisant ce nom …

Les aventures de l’agent 47 se terminent le 21 janvier. Ce sera la dernière des histoires mettant en vedette le célèbre personnage d’IO Interactive, actif depuis vingt et un ans. Si nous incluons les niveaux rejouables des première et deuxième tranches, nous avons avec nous vingt niveaux de Hitman III, auxquels nous devons ajouter différentes missions, modes de jeu, défis et bien plus encore. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui s’en vient attentif aux impressions que nous avons publiées récemment. Il s’agit du volet le plus ambitieux et le plus important de la série à ce jour, et il le restera probablement pendant un certain temps afin que IO Interactive puisse se concentrer sur d’autres licences telles que le prochain jeu vidéo Project 007, basé sur l’agent secret britannique.