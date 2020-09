07.09.2020 14h21

«Le sexe se vend» – certaines célébrités parient maintenant dessus. Cela fait sonner les caisses pour Aaron Carter, Bella Thorne et plus encore.

Gagner de l’argent avec un contenu révélateur et exclusif – pendant ce temps, certaines célébrités le font aussi. Ils laissent leurs fans payer pour des photos et des vidéos sexy qui seraient bloquées sur Instagram et Co. L’actrice américaine Bella Thorne (22 ans, «Midnight Sun») a récemment créé un compte sur la plateforme de paiement «OnlyFans». Le premier jour, elle a déjà gagné un million de dollars américains, la première semaine, ses revenus sont passés à deux millions de dollars américains. On dit qu’elle ne s’y est pas encore montrée complètement nue.

L’ancien béguin pour adolescents Aaron Carter (32 ans), qui est également avec « OnlyFans », est allé plus loin.

Cardi B joue avec ses charmes

Aaron Carter a fait ses débuts sur le site pour adultes « CamSoda ». Selon les médias américains, le petit frère du chanteur des Backstreet Boys Nick Carter (40 ans) a été vu lors de sa première séance en direct sous la douche et dans sa chambre. Assis nu sur son lit, il aurait joué de la guitare. Un porte-parole de « CamSoda » avait déclaré à « Page Six », le portail de potins du « New York Post », que Carter mangerait de manière séduisante une banane, peler des bananes avec ses pieds et prévoir de se masturber devant un public en direct. La fiancée de Carter, Melanie Martin, a fait ses débuts sur le site il y a quelques mois.

La rappeuse Cardi B (27 ans, «Hustlers») a un profil «OnlyFans» depuis août, peu de temps après la création de son nouveau single «WAP» avec sa collègue Megan Thee Stallion (25 ans). Dans la vidéo, les deux rappeurs se prélassent lascivement sur le sol et mettent habilement leurs corps en scène même sans scènes de nu explicites. Cardi B souhaite publier plus de matériel sur «WAP» sur son compte «OnlyFans». Elle souhaite un contact plus étroit avec ses fans et souhaite créer un contenu spécial pour eux, comme l’a annoncé la star du rap via Instagram. Cependant, elle ne veut pas y laisser tomber les couvertures.

Les célébrités allemandes comptent également sur les «ventes de sexe»

Blac Chyna (32 ans), qui a une fille avec Rob Kardashian (33 ans) et un fils avec le rappeur Tyga (30 ans), est sur « OnlyFans » depuis le printemps de cette année et publie des vidéos séduisantes – souvent apparemment pour les fétichistes des pieds.

On retrouve également des célébrités allemandes chez «OnlyFans», comme la star de télé-réalité Georgina Fleur (30 ans), connue pour «Der Bachelor», le camp de la jungle et la saison de l’émission de trash RTL «Das Sommerhaus der Stars» cette année.

La chanteuse Mia Julia (33 ans), qui fait désormais partie du nouveau duo du parti SchoKKverliebt (« Porno »), a récemment déclaré dans une interview accordée à l’agence de presse sur l’actualité: « […] On sait que jadis j’ai tourné du porno, j’aime parler de mon style de vie érotique et, surtout, j’aime harceler de temps en temps. Depuis quelques semaines maintenant, j’ai aussi un compte avec ‘OnlyFans’, et j’irai encore plus loin ici aussi […] ».

Nouvelle branche de la culture pop?

Yma Louisa Nowak (22 ans), qui a participé à l’émission de rencontres RTL « Take Me Out » et s’est présentée avec des enregistrements érotiques sur « OnlyFans », a déclaré à « Spiegel » en mars de cette année: « Pour moi, c’est le féminisme moderne. » elle a dit clairement: « Il n’y a rien de mal à la sexualité, quelle qu’elle soit. »

«Le sexe se vend» est bien connu et n’est pas un nouveau remède miracle. Peut-être que la pandémie corona a donné un nouvel élan? D’autres stars rejoindront-elles cette nouvelle tendance? Même Beyoncé (39 ans) semble être familière avec « OnlyFans ». Elle chante dans le remix « Savages » de Megan Thee Stallion: « Hips tick tock when I dance (dance) / A ce moment-là du démon, elle pourrait commencer un OnlyFans ».

