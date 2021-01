Les simulations de supercalculateurs pourraient aider à résoudre le mystère derrière la formation de la lune

18 janv.2021 10:26:05 IST

Un groupe de chercheurs a sollicité l’aide de simulations de supercalculateurs pour tester la formation de la lune. Il existe différentes écoles de pensée concernant la formation de la lune. Une théorie connue sous le nom de « théorie de la capture » suggère que la lune était un petit corps galactique qui a été capturé par la Terre en passant devant elle et n’y est devenu lié que pour tourner autour de la planète. Il existe une «théorie d’accrétion» qui dit que la lune s’est formée aux côtés de la Terre. Mais la théorie la plus largement soutenue est théorie de l’impact géant‘qui suggère que la Terre a eu une collision avec un autre corps, à peu près de la taille de Mars et que la collision a entraîné la formation du satellite naturel.

Les chercheurs de l’Université de Durham ont basé leurs représentations sur la dernière théorie afin de voir quel type de collision a réellement conduit à la formation du corps lunaire. La planète de la taille de Mars qui était probablement entrée en collision avec la Terre s’appelle Theia et les chercheurs ont essayé de contrôler la vitesse de Theia, son angle d’impact et sa vitesse de rotation pour provoquer la collision comme elle aurait pu se produire il y a environ 4,5 milliards d’années.

Les astronomes ont essayé de heurter une version non tournante de Theia avec la Terre, mais cela a abouti à un satellite avec environ 80% de la masse de la Lune. Encore une fois, lorsqu’une petite quantité de rotation a été ajoutée à Theia, une deuxième Lune en orbite autour de la Terre s’est formée.

Selon la presse déclaration, les collisions ont entraîné la formation d’une petite touffe qui s’installe sur une orbite autour de la terre après l’impact. Les astronomes pensent que cette touffe va grossir «en balayant le disque de débris». Intéressant, ce corps céleste contient également un petit noyau de fer, semblable à celui de la lune. En outre, sa couche externe est faite de matériaux trouvés sur la terre antique et Theia.

Les chercheurs ne sont pas tout à fait sûrs que c’est ainsi que la lune s’est formée il y a plusieurs milliards d’années, mais compte tenu des similitudes de composition, elle semble être un endroit idéal pour continuer à explorer.

L’étude a été publié dans le journal Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

