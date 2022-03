PARAMONT+

Federico D’Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti et Martín Seefeld sont de retour. Passez en revue ici les meilleurs mèmes sur la production de Damián Szifron.

Les Simulateurs sont de retour : voici comment les fans ont réagi sur les réseaux sociaux

Peu de séries argentines ont réussi quelque chose de similaire à Les simulateurs: suscite la passion, l’euphorie et une attente de les revoir qui a duré 20 ans. Avec confirmation officielle de Paramount+, les fans ont réagi avec beaucoup d’enthousiasme à l’annonce de son retour. Qu’est-ce qu’ils ont dit sur le classique Damien Szifron? Ici, on vous dit tout à ce sujet !

Federico D’Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti et Martín Seefeld marqué un avant et un après quand ils se sont mis dans la peau de Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna et Gabriel Medina. Et c’est que, depuis, les téléspectateurs réclament le retour de ces quatre justiciers anonymes qui résolvaient les conflits quotidiens par des opérations fictives. Sa fureur était telle que l’histoire a été reproduite au Mexique, au Chili, en Russie et en Espagne.

Le film sortira dans les salles argentines en 2024 pour enfin atterrir sur la plateforme de streaming. Le créateur de la fiction lui-même a affirmé : «Je suis ému par la reconnexion avec des personnages si chers, avec les anciens compagnons de route qui reviennent les interpréter et avec un public si affectueux et respectueux qui comprend déjà plusieurs générations”. Et en sécurité : « Espérons que nous pourrons offrir un film qui conserve la fraîcheur de la série originale”.

Szifron a conclu : «Espérons qu’il intègre la maturité de l’expérience accumulée et exprime une idée précieuse avec la puissance, la beauté et la qualité cinématographique que l’opportunité mérite.”. Et même s’il espère que la nouvelle production sera à la hauteur, la vérité est que les fans n’en doutent pas et célèbrent déjà le retour de cette série emblématique qui a sans aucun doute marqué la carrière de ses protagonistes.

Une bonne partie des utilisateurs ont commenté sur les réseaux sociaux qu’ils mettront même de côté la série qu’ils regardaient pour reprendre la saison qui a débuté en 2002, qui, soit dit en passant, est disponible sur Netflix. Sur Twitter, Federico D’Elia lui-même a réagi : «Merci à tous pour la joie que vous montrez pour le retour de Los Simuladores au cinéma. Ils l’ont mérité pour l’endurance durant ces 20 années”. Découvrez les meilleurs mèmes et commentaires ici!

+ Les meilleurs mèmes et réactions pour le retour de Los Simuladores

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂