Les Simulateurs : ce sont les meilleurs épisodes de Máximo Cozzetti

Les simulateurs Cette année, ils ont célébré leur 20e anniversaire de la première diffusion sur Telefé et ils l’ont fait en annonçant leur retour avec un film produit par le service de streaming Paramount+. La série est devenue un phénomène au moment de sa première, mais avec le temps, elle a augmenté sa popularité sur les réseaux sociaux, où ils rappellent les lignes des personnages centraux, comme ceux de Maximo Cozzetti.

Cet alias utilisé à plusieurs reprises par emilio ravennejoué par Diego Peretti, et apparaît généralement dans les épisodes comme une caractérisation dans les simulacres que le groupe met en œuvre. Comme mentionné dans le programme, Cozzetti il était un usurier des années 90 et une ancienne victime de l’équipe qui a ensuite été internée à l’hôpital psychiatrique d’Open Door, incapable de parler. Au cours des deux saisons, il s’est démarqué dans certains chapitres et ici nous nous en souvenons.

+Les meilleurs épisodes de Máximo Cozzetti dans Los Simuladores

– Hors calcul (Episode 7 – Saison 1)

Santos et Lampone sont pris en otage dans une banque, avec un autre groupe de personnes, et tous deux doivent concevoir une opération pour sauver les victimes, y compris les voleurs eux-mêmes. De l’extérieur, Médine et Ravenne vont les aider, à commencer par l’apparition sur scène de Máximo Cozzetti, qui se fait appeler le chef du groupe de faucons en charge de l’affaire et doit traiter avec le commissaire Bruno Salamanca et ses compagnons, Nerón et officier Varga. . De là est née la phrase : « Sea Turtle ».

– Un travail involontaire (Episode 13 – Saison 1)

Le docteur Lemergier, avocat mafieux, veut faire libérer de prison Bruno Sontag, ancien fonctionnaire incarcéré. Santos refuse, mais est kidnappé et forcé de penser à une opération, alors le reste du gang doit l’aider. Là, Cozzetti semble tromper le directeur de la prison en tant que membre de l’ambassade d’Italie.

– Le Clan Motul (Episode 4 – Saison 2)

Une maison de retraite est sur le point de fermer et ses pensionnaires sont inquiets, alors ils décident d’engager Los Simuladores, qui profitent de la profonde religiosité du réalisateur Luir Torrejón et lui font croire qu’il mènera une négociation avec un membre du Motul Clan, des proches du Clan Dracul. Une fois de plus, Cozzetti est la clé pour que la perceuse fonctionne correctement.

– Mariage Mixte (Episode 6 – Saison 2)

Paula Rivera, une jeune catholique, et Gustavo Brosky, un garçon juif, sont des étudiants qui entretiennent une relation secrète, car leurs familles sont complètement contre la religion de l’autre. Les simulateurs proposent un plan pour trouver des points de connexion et les emmener à un endroit où Cozzetti a une femme juive et leur montrer qu’il n’y a pas de problème.

– La Brigade B (Episode 7 – Saison 2)

La brigade B mène une opération qui implique un réseau d’Al-Qaïda, mais ils font l’objet d’une enquête du FBI et tous sont arrêtés et emmenés aux États-Unis par de vrais agents. Pour cette raison, Los Simuladores voyagent en tant que membres supposés de l’organisation internationale et Cozzetti est en position de leader pour mener à bien la tromperie et ainsi libérer ses compagnons.

– The Social Underminer (Episode 9 – Saison 2)

Une jeune étudiante a envie d’être top model, mais doit faire face à ses problèmes de boulimie pour répondre aux standards de beauté de l’agence dirigée par Manuel Garriga. Son frère voit de l’inquiétude en elle et demande l’aide de Los Simuladores, qui emmènent le propriétaire de l’entreprise devant un faux tribunal international des précrimes contre l’humanité des Nations Unies, l’accusant d ‘«atteinte à la société». Cozzetti est caractérisé comme l’avocat qui le confronte devant le tribunal, laissant des phrases emblématiques.

– Épisode final (Épisode 11 – Saison 2)

Diego Manzione est un homme ambitieux au sein de son entreprise et son travail ne lui permet pas de passer du temps avec sa famille, qu’ils n’ont pas vue depuis des années et veulent l’avoir à proximité pour le réveillon de Noël. Le plan principal de Los Simuladores est de l’approcher par l’intermédiaire de Máximo Cozzetti, qui se fait passer pour une personnalité importante au sein de l’entreprise aux États-Unis et lui fait remarquer que l’obsession peut l’emmener dans des endroits sombres.

