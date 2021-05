"Les Sims": Nouvelle génération en développement selon EA

LUCEPLAN lampe murale applique LADY COSTANZA D13Ea d. (Tige aluminium / Abat-jour Blanc - aluminium et polycarbonate)

Le succès de Costanza, lampe abat-jour iconique de Paolo Rizzatto, a donné lieu à de nouvelles déclinaisons et familles, qui représentent le développement typologique naturel du modèle d’origine. Parmi elles, dans les versions murale, Lady Costanza maintient intacts le charme et les caractéristiques du model d’origine, en s’équipant de dimensions, composants et fonctions qui en confirment la versatilité. En outre, les nouvelles collections de couleurs confèrent une touche esthétique très actuelle à l’inimitable abat-jour interchangeable en polycarbonate. Le réglage télescopique du pied et la possibilité d’effectuer une rotation à 360° sur la base confèrent à Lady Costanza une souplesse élégante qui permet de varier en toute liberté la hauteur et l’orientation dans l’espace de son diffuseur.Variateur included. Ampoule exclue.