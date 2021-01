Les Sims 4: une nouvelle émotion fait paniquer vos Sims

Pas beaucoup plus longtemps et Les Sims 4 reçoit avec Phénomènes paranormaux son premier DLC en 2021. Que Pack d’accessoires est tout au sujet de l’effrayant et apporte du nouveau contenu sympa pour effrayer vos Sims. Une nouvelle émotion entre également en jeu – et que gratuit pour tout!

Nouvelle émotion dans les Sims 4 et fonctionnalité correspondante

Pour nous mettre dans l’ambiance de la nouvelle extension et pour faciliter la décision d’achat, Maxis a quelques informations initiales sur Sims 4: Phénomènes paranormaux résumé dans un article de blog.

Entre autres, les développeurs présentent le émotion ce sera nouveau dans le jeu: la peur. Et cela peut se propager comme une traînée de poudre, car l’un des symptômes de cette peur est que le Sim effrayé s’approche des autres, et eux avec son La peur est contagieuse puis tous les deux hurlent leurs poumons l’un de l’autre dans la panique. Mais les deux Sims peuvent tout aussi bien se calmer.

Voici à quoi ressemble l’interaction lorsqu’un Sims en a assez rapidement.

Caractéristiques des Sims avec l’émotion de la peur: Si les Sims sont affectés par cette humeur, ils tomberont Communication avec les autres difficile. Tu as deviné paniquer facilement et sont plus sujet aux accidents.

Mais si votre Sim est tout sauf une merde, vous pouvez lui donner le Trait courageux équipez-vous comme Récompense de satisfaction pouvoir acheter. Cela réduira plus rapidement la peur du Sim lui-même et des autres en se calmant.

Quand les nouvelles fonctionnalités arriveront-elles? La nouvelle ambiance et la nouvelle fonctionnalité seront activées 21 janvier libre de Jeu de base ajoutée.

Nouveau type de propriété: Maison hantée

Pour les propriétaires de packs d’accessoires, cependant, il y en a beaucoup plus, comme le type de propriété Maison hantée. Ces lieux effrayants avec des bandes sonores sont assiégés par des objets maudits et de petits objets la nuit Des fantômes vous a visité Cadeaux laissez-y, pourvu qu’ils vous aiment. S’ils ne le font pas, ils feront de vos Sims la vie est plutôt difficile.

Vous pouvez contrer cela avec Bougies sacrées ou Cérémonies à la table de séance protéger ou l’esprit de la peinture Claude René Duplantier Guidry demander conseil. Tu les as aussi de lui Licence de chasseur de fantômes.

La nouvelle extension Sims 4 « Phénomènes paranormaux » Apparaît sur 26 janvier 2021 simultanément pour PC, PS4 et Xbox One pour 9,99 euros.