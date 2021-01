Les Sims 4 tease un nouveau pack d’objets sur le thème surnaturel avec tous les détails la semaine prochaine

EA et Maxis ont tease le premier nouveau DLC pour Les Sims 4 en 2021. L’annonce a été faite comme un court teaser gif sur les comptes officiels des médias sociaux du jeu.

Le teaser montre un Sim debout dans une pièce sombre tandis que des êtres verts ressemblant à des fantômes volent autour d’elle. Cette petite scène clarifie le thème du prochain Stuff Pack. Les Sims peuvent être capables de vivre des aventures surnaturelles ou de participer à des enquêtes paranormales.

Outre le court gif, Les Sims L’équipe annonce que de plus amples détails sur le prochain Stuff Pack viendront la semaine prochaine. L’annonce suivra probablement avec une bande-annonce officielle, le site Web informatif, puis où précommander le jeu.

Bien qu’il y ait eu plusieurs add-ons DLC pour le jeu, aucun n’a tourné autour du paranormal. En termes de travail d’investigation, il y a le premier pack d’extension, Se mettre au travail, qui a ajouté la carrière de détective. Les Sims pourraient enquêter sur les scènes de crime, puis trouver le suspect. Cependant, cela a été fait à une échelle beaucoup plus grande au sein d’un PE.

Que l’enquête commence! 😱👻

Syntonisez le 12 janvier pour la première révélation du pack de 2021! # TheSims4StuffPack pic.twitter.com/Qs1XrtVBR2 – Les Sims (@TheSims) 6 janvier 2021

Les Sims 4 publie trois principaux types de DLC. Les packs d’extension sont des ajouts à grande échelle qui ajoutent un nouveau monde de quartier, des animations, des activités et plus encore. Les packs de jeu peuvent ajouter un monde de quartier plus petit, comme les vampires et le royaume de la magie, ou des lieux de vacances comme Jungle Adventures ou Outdoor Retreat.

Le troisième type de contenu téléchargeable, qui sera destiné au tout dernier pack d’objets, est beaucoup plus petit et contient des éléments supplémentaires et du contenu Create-A-Sim. Il est peu probable que les joueurs aient la possibilité de participer à des aventures de chasse aux fantômes à moins que le pack ne développe les fantômes existants dans le jeu.

Les fantômes sont créés lorsqu’un Sim meurt sur un terrain, et personne ne peut les sauver du Grim Reaper. Avec le pack de jeu Realm of Magic, les Acolytes of Untamed Magic peuvent invoquer instantanément des fantômes. Les Sims fantômes peuvent rester amis et sont jouables dans le jeu.

Cependant, si un joueur décide qu’il souhaite que son Sim perde sa forme fantôme, il existe plusieurs façons d’accomplir cela dans le jeu de base et le DLC. Pour ceux sur PC, les joueurs peuvent entrer une triche et ramener instantanément ces Sims dans le monde des vivants.

Il n’y a actuellement aucune fenêtre de publication. Les fans peuvent généralement s’attendre à ce qu’un nouveau contenu téléchargeable soit lancé dans un délai d’un ou deux mois après son annonce officielle.

Ce n’est un secret pour personne qu’il existe de nombreux DLC pour Les Sims 4 sans projet pour une cinquième suite encore. Auparavant, l’équipe avait déclaré qu’elle n’avait pas encore terminé le développement du jeu, même si les fans demandaient une suite.

Plus de détails concernant le premier Stuff Pack de 2021 seront révélés le 12 janvier.