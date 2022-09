Les Sims 4 seront jouables gratuitement à partir d’octobre

Les Sims 4 devient Free2Play. Le passage au jeu libre n’est pas une surprise après tout ce temps. De plus, de nombreux fans soupçonnent qu’une annonce de Les Sims 5 ne peut pas être long maintenant.

Les Sims 4 seront gratuits, mais il y a un petit hic

C’est de cela qu’il s’agit : Les Sims 4 est l’une des simulations de vie les plus populaires. Ici, vous aimez déjà créer les Sims d’énormes libertés et tu peux le faire comme bon te semble Concevoir des maisons et des intérieurs ainsi que des carrières. Complètement gratuit bientôt.

Mais sans DLC : Les très nombreuses extensions de « Les Sims 4 » d’Electronic Arts et Maxis restent payantes. Alors, qui envoie ses Sims au Uni, sur l’île ou au royaume des créatures mythiques veut envoyer, doit encore payer.

Kit supplémentaire en bonus gratuit : Mais si vous possédez déjà le jeu principal, vous obtenez toujours autre chose que Compensation pour l’étape Free2Play – qui Ensemble Oasis du désert.

C’est dedans : Ce kit comprend des meubles spéciaux d’extérieur et d’intérieur inspirés des déserts. Ils doivent être basés sur des matériaux tels que le bois et les pierres.

Tous ceux qui ont le jeu principal « Les Sims 4 » Acheté avant le 17 octobre 2022 avoir ou acheter, obtenez le cadeau bonus sous la forme du Desert Oasis Set alias Desert Luxe Kits.

Voici à quoi ressemble l’ensemble d’oasis du désert dans Les Sims 4. ©Electronic Arts/Maxis

Quand sera-t-il gratuit ? Ça ne sera pas long: Le 18 octobre « Les Sims 4 » devient Free2Play et peut donc être joué gratuitement. Ensuite, vous pouvez au moins avoir un avant-goût du contenu standard. Et même sans les nombreuses extensions, il y a assez à faire pour le moment.

Événement Big Sims : Le 18 octobre, les fans de « Les Sims » peuvent s’attendre à encore plus. Puis il le trouve aussi big Derrière les sommets des Sims à la place de. Il s’agit de l’avenir des Sims 4 et de nombreux fans supposent que Les Sims 5 pourraient être annoncés.

Que pensez-vous de cette étape ? Est-ce une raison pour que vous donniez enfin une chance au titre ou avez-vous déjà acheté toutes les extensions ? Dites le nous dans les commentaires.