Les Sims 4 reçoivent l’extension Star Wars avec le pack de jeu Journey to Batuu

La bombe vient de tomber: Les Sims 4 en reçoit un Guerres des étoiles Pack de jeu! EA a apparemment fait usage de son privilège de licence et publie l’extension le mois prochain Voyage à Batuuqui préparera pleinement vos Sims pour l’avenir.

Dans une première bande-annonce, nous avons un aperçu des nombreuses nouvelles fonctionnalités et contenus que le DLC a à offrir:

Les Sims 4: Journey to Batuu – Les nouvelles fonctionnalités

Dans la nouvelle extension, vos Sims vivent dans leur nouvelle maison, sur la planète Batuu en bordure du territoire de la bordure extérieure. Il a tout ce que les fans de Star Wars pourraient souhaiter dans un DLC dans l’univers, comme Han Solos Faucon millénaire, la musique remplie Cantine et les vêtements typiques. Mais vos Sims peuvent revenir de leur voyage dans l’espace et ramener des souvenirs de leur voyage dans l’espace et améliorer leur sabre laser à la maison.

Racontez votre propre histoire

“Les Sims 4: Voyage à Batuu” vous permet de raconter à nouveau votre propre histoire et vous plonge dans les états de Batuu. Le combat là-bas la résistance, les Premier ordre et coquin les uns contre les autres autour de la planète. En fonction de la manière dont vos Sims ont décidé des différents défis et missions, ils déterminent qui sortira vainqueur du concours.

Votre influence change l’équilibre des pouvoirs sur la planète et change le monde du jeu. En même temps, vous débloquez des récompenses, telles que de nouvelles tenues, objets et missions.

© EA

Rencontrez Kylo Ren et Rey!

Les fonctionnalités de Star Wars incluent naturellement également des personnages comme Kylo Ren et Reyque vous rencontrerez en tant que chefs des factions individuelles. Mais seulement si tu en as assez Points de réputation qui leur ouvrira la voie pour vous. Vous n’irez pas très loin avec vos crédits galactiques gagnés.

Ton sabre laser, ton droïde

Que serait Star Wars sans Sabre laser? Bien sûr, rien et donc vous pouvez dans “Les Sims 4: Voyage à Batuu” votre propre copie avec le bon Cyber ​​cristaux et assemblez les poignées selon vos idées! Une fois que vous avez rassemblé les composants nécessaires pour la lame et créé votre épée, vous pouvez même participer à des défis.

Vous pouvez également commencer des duels avec vos sabres laser. © EA

Préférez-vous votre vie sur Batuu à travers un Droïdes rendre les choses plus faciles, vous pouvez simplement obtenir le vôtre et ne plus jamais être seul!

Sortie du pack Star Wars

Quand Les Sims 4: Journey to Batuu sortiront-ils? L’extension de gameplay sortira le 8 septembre 2020 pour PC, PS4 et Xbox One.

