Les Sims 4: nouveau pack d’extension Paranormal dans la bande-annonce effrayante

Les Sims 4 recevra dans quelques semaines son premier pack d’extension en 2021. Le prochain DLC est un pack d’accessoires qui vous fera couler le sang car il porte le nom Les Sims 4: Pack d’objets paranormaux.

Les Sims 4: Ghosts and Co

Cette fois, le développeur Maxis nous apprend apparemment la peur, car le nouveau pack est dédié aux parties les plus sombres du jeu et même établi nouveaux éléments de gameplay, par exemple un Tenez une séance et une nouvelle opportunité de carrière. Maintenant nouveau: le Enquêteur paranormal.

Découvrez la bande-annonce et découvrez tout sur le nouveaux articles et meubles pour vos Sims. Obtenez une première impression du package d’extension ici:

Quand les Sims 4 sortiront-ils? Le nouveau pack nous attend sur 26 janvier 2020 pour les versions PC et console.