Les Sims 4 : Les bugs ont causé un vieillissement trop rapide et un comportement de rencontre inapproprié

La vie de vos personnages dans Les Sims 4 peut être vraiment chaotique parfois. Nul doute que la moitié du charme du jeu de simulation de vie est de marier les couples les plus étranges ou de trouver des moyens uniques d’envoyer vos habitants dans l’au-delà. Cependant, les derniers bugs du jeu ont atteint un nouveau niveau d’événements étranges qui tourmentent certains joueurs.

Bug faisait vieillir les Sims trop vite

Depuis la mise à jour gratuite de la semaine dernière, après quoi les joueurs sont désormais autorisés à choisir l’orientation sexuelle de ses Simsa rencontré des bugs inhabituels.

Le premier de ces bugs a causé Les Sims vieillissent rapidement en quelques minutes. Si vous n’aimez pas prendre soin des tout-petits dans le jeu, vous serez certainement heureux – pour les autres joueurs, dont les familles Sims se sont transformées en personnes âgées en un rien de temps, l’expérience de jeu était probablement plutôt frustrante.

Comportement de rencontre inapproprié grâce à un bug

Le deuxième bogue a poussé les sims à s’intéresser à des sims qu’ils n’étaient pas censés pouvoir. Le bogue est apparu dans le cadre de la nouvelle mise à jour en conjonction avec la sortie simultanée du pack d’extension High School Years. Le pack a introduit une nouvelle fonctionnalité Désirs et peurs qui était peut-être familière des précédents jeux Les Sims.

En conséquence, les Sims ont exprimé le souhait que une relation avec les autres membres de la famille inclus. De plus, GameSpot a signalé que des Sims adultes marquaient des adolescents dans des messages Social Bunny inappropriés et suggestifs. Social Bunny est un réseau social qui fait partie du pack d’extension High School Years.

Les Sims 4 de retour sous leur ancienne forme

Les notes de mise à jour actuelles montrent que les bogues inhabituels ont maintenant été corrigés. Les corrections de bugs affectent à la fois le jeu de base et les packs d’extension Get Famous et High School. Le vieillissement rapide des Sims à vie courte et longue ne devrait plus se produire.

De plus, le souhait « devenir un ami » ne ciblera plus uniquement les Sims qui ne conviennent pas. De même, les Sims adultes ne marqueront plus les adolescents dans les publications inappropriées de Social Bunny.