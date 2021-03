Les Sims 4 lancent de nouveaux packs de contenu DLC minuscules appelés «Kits»

EA et Maxis ont officiellement annoncé un nouveau type de contenu DLC pour Les Sims 4 appelé «Kits». Les joueurs ont découvert le nouveau contenu dans une mise à jour récente du jeu, mais le développeur a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Les kits sont disponibles à la vente maintenant.

Le menu des kits sera placé par «Packs» dans le menu principal. Trois ont été révélés jusqu’à présent, et d’autres à venir. L’interface utilisateur du menu a subi un changement l’année dernière, de sorte que la société puisse afficher les dernières nouvelles lorsque les joueurs démarrent le jeu.

Il y a une nouvelle catégorie de menu qui a été dévoilée avec la description officielle. Les kits sont des «mini-bouchées» de contenu conçues pour améliorer le gameplay. Le développeur a donné aux joueurs un aperçu du contenu du kit et de ce que les joueurs peuvent en faire lors d’une diffusion en direct mardi.

«Bust the Dust Kit» consiste à maintenir une maison propre. La poussière peut s’accumuler dans la maison d’un Sim, ce qui le rend encore plus sale avec le temps. Les Sims peuvent se débarrasser de la saleté en la nettoyant ou en la laissant s’accumuler.

Les joueurs auront de nouveaux buffs qui les aideront à nettoyer, puis gagneront des récompenses pour chaque niveau de poussière. Le kit dévoilera également des aspirateurs pour aider à combattre le dist. Les Sims auront une nouvelle aspiration liée à la propreté de leur maison.

Nouveaux kits sur le bloc! 🎽🍽️🗑️# TheSims4Kits sont des packs bouchées offrant de GRANDES possibilités à tous les joueurs! Plus de choix! Plus de façons pour vous de jouer avec la vie! ✨: https://t.co/78k9VXa4rK pic.twitter.com/JLgTEH8hFs – Les Sims (@TheSims) 2 mars 2021

«Country Kitchen Kit» propose des appareils et accessoires de cuisine vintage et charmants. Les Sims peuvent acheter de nouveaux objets en mode Acheter / Construire pour mieux correspondre au style de leur maison.

«Throwback Fit Kit» est le troisième kit à être dévoilé. Il présente des équipements d’entraînement d’inspiration rétro avec des couleurs vives, des motifs audacieux et plus encore. Ces nouvelles pièces de mode Create-a-Sim seront parfaites pour tout Sim amateur de fitness.

Les kits font partie de nombreux DLC payants pour Les Sims 4. Les packs d’extension sont de grands packs de contenu avec des voisins, des animations, du contenu et plus encore. Les Game Packs ont des quartiers plus petits, de nouveaux personnages, des animations et du contenu. Pendant ce temps, les Stuff Packs ont de plus petits morceaux de contenu. La communauté a prêté ses votes pour donner vie à deux packs spéciaux: Laundry Day et Nifty Knitting.

Les kits sont maintenant disponibles à un coût bien inférieur à celui des autres DLC. Grâce à Origin, le prix est de 4,99 € (taxes en sus), soit la moitié du prix d’un pack d’objets.

Le nouveau Les Sims 4 Les kits sont maintenant disponibles pour PC, PlayStation 4 et Xbox Une.