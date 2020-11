Les Sims 4: En route pour Snow Paradise – Vacances virtuelles? Cela fonctionne, nous l’avons testé!

Où devriez-vous aller maintenant lorsque vous avez quelques jours de congé? Vous ne pouvez pas visiter les musées, les bains, les parcs d’attractions et toutes autres installations amusantes, vous ne devez pas vous déplacer au-delà des frontières allemandes et sur les pentes de neige, les événements publics ont été annulés et les restaurants sont fermés. Eh bien, je dois juste le faire numériquement.

Mais comment? J’ai ma récréation virtuelle dans Les Sims 4: en route pour Snow Paradise a trouvé. J’ai vraiment passé mes vacances là-bas et j’ai passé quelques jours agréables dans le mont Komerobi hivernal. J’ai fait du ski, de l’escalade, de la randonnée et j’ai apprécié la bonne nourriture lors d’événements magiques. Le DLC m’a convaincu deux fois et j’explique aussi pourquoi.

Mes vacances virtuelles

En fait, j’ai passé mes derniers jours de vacances cette année dans “Les Sims 4: En route pour le paradis des neiges” et j’ai pu faire tout ce qui constitue normalement mon programme hors ligne les jours d’hiver plus frais. Randonnées dans les montagnes enneigées, descente de temps en temps avec des skis empruntés ou visite des marchés de Noël qui sentent la cannelle et le vin chaud et ici et là un délice culinaire est offert.

C’est pourquoi j’ai déplacé ce qui m’est actuellement refusé dans la nouvelle extension Sims 4 et cela a étonnamment bien fonctionné. Tout ce que votre cœur désire est disponible dans Ab ins Schneeparadies et devrait vraiment plaire aux joueurs de longue date et aux nouveaux arrivants. Parce qu’en plus des nombreux nouveaux articles de vêtements, de meubles et d’options de construction, qui ne sont pas seulement dédiés à un hiver, mais aussi à un thème japonais, il existe de nombreuses nouvelles activités.

Un tour de lecture devant la cheminée alors qu’une tempête fait rage à l’extérieur. Ceci est également possible dans Sims 4, si vous ne pouvez pas simplement mettre un feu douillet dans votre maison. © EA

Avec le pack AiS, vos Sims peuvent commencer des voyages muraux dans le nouveau monde magique du mont Komerobi, se baigner dans des sources chaudes ou se mettre à l’aise à la maison autour d’un pot à feu avec de la nourriture délicieuse et profiter du mélange de styles en bois moderne dans le nouvel intérieur. Les accros à l’adrénaline, quant à eux, peuvent s’essayer au snowboard ou au ski.Si vous avez peur des hauteurs, il existe même des excursions en montagne que vous pouvez vous guider si vos compétences en escalade sont assez bonnes.

Avec tout cela, les développeurs des Sims 4 sont apparemment exactement du goût des Allemands, car, selon une enquête d’EA, ils aiment exactement ces choses en hiver:

Les Allemands préfèrent un équilibre sain entre détente et action. © EA

Distance sociale: pas dans les Sims 4

Je sais aussi bien que vous qu’il n’y a pas de substitut à une véritable interaction humaine, en particulier l’interaction de mon moi simulé avec d’autres Sims. Cependant, avec Ab ins Schneeparadies, deux nouvelles fonctionnalités ont trouvé leur place dans le jeu exactement au bon moment, ce qui m’a néanmoins permis de vivre le jeu d’un peu plus près et de manière réaliste.

Parce qu’à côté du Modes de vie, que vos Sims peuvent désormais poursuivre et qui dépendent de leurs actions et habitudes, trouvent également des sentiments dans Les Sims 4. Ils créent des sentiments communs qui rendent le lien avec certains Sims un peu plus individuel et personnel. Au moins, j’étais extrêmement heureux de chaque connexion qui s’est établie et j’ai capté des ondes positives, même si le réalisme va si loin que tous les souvenirs partagés n’engendrent pas de bons sentiments.

En route pour le paradis des neiges en cure de désintoxication numérique

Ce qui semble paradoxal à première vue est en fait vécu à Ab ins Schneeparadies, car la technologie n’est bonne que pour quelques photos souvenirs ici. Hormis un radiateur, une cuisinière et un nouveau réfrigérateur, le pack ne comprend aucun nouvel appareil technique. Il est temps de sortir sur les pistes, de faire la fête, de rendre visite à des amis, de partir en randonnée, de commencer à grimper et de profiter de nouveaux délices culinaires. Et cela a été très bien mis en œuvre dans Ab ins Schneeparadies en introduisant plusieurs nouvelles compétences, activités et festivals.

Les nouveaux événements en sont vraiment impressionnants et rehaussent énormément l’ambiance en lock-out. © EA

Donc, au lieu d’être ennuyé de ne pas pouvoir poursuivre tout cela en réalité, j’ai plutôt ouvert la fenêtre, laissé entrer un peu d’air frais, attrapé une tasse de cacao et imaginé que je me tenais là avec une mascotte mignonne lors d’un festival d’hiver. et prendre un selfie – dans la vraie vie, je n’oserais pas faire ça de toute façon.

Mon moi virtuel brille un peu plus de confiance en moi dans les Sims 4 et s’est rapidement lié d’amitié avec une mascotte du festival. © EA

Pour une réflexion personnelle et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Quiconque pense: tout va bien, mais je n’ai absolument pas le temps pour ça, je recommande de se lancer brièvement dans la nouvelle carrière du personnel de bureau dans “Off to Snow Paradise”. Elle montre clairement le miroir aux bourreaux de travail parmi nous. Dans cette carrière, vos Sims semblent s’amuser moins que dans toute autre carrière et rentrent à la maison de mauvaise humeur après leurs heures supplémentaires.

Qu’est-ce que le jeu essaie de nous dire? Eh bien, après que mon Sim en ait eu assez de son travail, je viens de remettre les vacances virtuelles et j’ai emboîté le pas avec moi-même. En combinaison avec le nouveau contenu relaxant et amusant, la nouvelle carrière ressemble au contraste le plus difficile de tous les temps et montre assez clairement où devraient être nos priorités dans la vie ou du moins quand il est temps de faire une pause.

Maxis suit depuis longtemps un chemin dans le développement de nouvelles extensions qui me surprend vraiment positivement encore et encore. Je parle de l’intégration de la diversité culturelle et sociale ainsi que de la capture des sujets et des développements actuels. Cela se produit également parce que vous voulez vous adresser aux joueurs et rendre le jeu attrayant et moderne. Cependant, cela a pour effet secondaire positif que l’intégration des tendances actuelles telles que le mouvement des petites maisons, l’aspect durabilité ou le thème de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée se concrétise et permet à une large masse de personnes d’accéder par le jeu.

La neige et la glace signifient également des conditions froides et glissantes – y compris des chutes, des blessures et des claquements de dents. Les quatre murs de la maison semblent à nouveau très attrayants, non? © EA

Le mélange parfait

Ces mouvements modernes et contemporains se marient bien avec les anciens classiques des Sims comme le retour du distributeur automatique mortel dans le pack. Vous pouvez obtenir toutes sortes d’objets utiles pour vos activités d’escalade et de sports d’hiver, mais aussi des figurines à collectionner, dont je n’aurais pas eu besoin à ce stade. Nous expliquons plus à ce sujet dans notre aperçu:

J’apprécie plutôt les éléments intégrés de la culture japonaise, tels que les nouveaux objets ou les détails affectueux de pouvoir adapter la préférence de coutellerie des Sims aux baguettes ou de leur faire enlever leurs chaussures en entrant dans la maison. Avec des innovations comme celles-ci et des fonctionnalités de jeu telles que les sentiments, les modes de vie et les activités choisies de manière appropriée, «Sims 4: En route pour le paradis des neiges» a réalisé bien plus qu’avec des objets de collection ou des anciens Expériences Star Wars.

Conclusion

Oui, nous savons que ce n’est pas tout à fait la même chose de passer vos vacances de cette manière numérique. Il n’y a toujours pas d’expérience de jeu immersive qui laisse la neige couler sur notre peau, de vrais rayons de soleil brillent sur nos visages, se sentent comme des câlins ou sentent la bonne nourriture. Mais “Off to the Snow Paradise” m’a au moins donné une idée de ce qui est par ailleurs bon pour moi et qui à son tour a évoqué un sourire sur mon visage plusieurs fois en jouant. À mon avis, le pack d’extension est vraiment parfait et bien conçu pour les périodes de verrouillage, afin que vous puissiez à nouveau réfléchir aux choses importantes de la vie. Pour les joueurs Sims 4, l’extension peut donc être un véritable atout à plusieurs niveaux.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂