Les Sims 4: En route pour le paradis des neiges – Toutes les astuces en un coup d’œil

Avec Les Sims 4: en route pour Snow Paradise un nouveau pack a de nouveau été publié, avec lequel le jeu principal est étendu avec de nombreuses nouvelles fonctions et contenus. Bien sûr, cela inclut également les bonnes astuces, après tout, nous ne voulons pas trop nous épuiser dans le nouveau DLC.

Parce que profiter pleinement de la vie semble être la devise de l’expansion et qui veut travailler dur pour cela? C’est pourquoi tous les codes de triche pour PC, PS4 et Xbox One sont ici.

Comment activer les codes de triche pour Les Sims 4?

Avec la combinaison de touches CTRL + MAJ + C s’ouvre sur le PC la console dans le coin supérieur gauche de l’écran. Utilisateurs MAC presse pour ça COMMANDE + SHIFT + C. Donnez ici à l’avance testingcheats true et confirmez avec la touche Entrée. Vous pouvez maintenant taper les codes de triche dans la console.

Comment ça marche sur les consoles? L’activation de la triche fonctionne un peu différemment sur PS4 et Xbox One:

Sur le PS4 vous devez appuyer sur ces boutons: R1 + R2 + L1 + L2

vous devez appuyer sur ces boutons: R1 + R2 + L1 + L2 Sur le Xbox One ce sont: LB + LT + RB + RT

Pour activer les astuces sur la console, vous devez testcheats sur tapez.

Toutes les astuces pour Sims 4: En route pour le paradis de la neige

Avec la nouvelle extension « Sims 4 », de nouvelles fonctionnalités, carrières, traits, efforts et aussi de nouvelles compétences sont ajoutés. Avec les astuces, vous obtiendrez les résultats souhaités beaucoup plus rapidement.

Cheats pour 16 modes de vie différents

Avec «Off to Snow Paradise», la nouvelle fonctionnalité de style de vie dans «Les Sims 4» démarre également. Ce sont des effets à long terme qui surviennent d’eux-mêmes en fonction des habitudes et des actions de vos Sims.

Si vous n’aimez pas le style de vie d’un Sim, vous pouvez soit utiliser la potion du magasin de récompenses. Adieu style de vie Débarrassez-vous de lui ou vous le changez avec une triche.

Comment changez-vous le style de vie? Pour ce faire, cliquez sur la console de triche, donnez traits.equip_trait trait_lifestyles_style de vie souhaité un si c’est un style de vie Activer voulu ou choisir traits.remove_trait trait_lifestyles_style de vie souhaitési tu l’aimes retirer vouloir. La liste des astuces requises peut être trouvée ici:

Trait_Lifestyles_AdrenalineSeeker

Trait_Lifestyles_CloseKnit

Trait_Lifestyles_CoffeeFanatic

Trait_Lifestyles_Energetic

Trait_Lifestyles_FrequentTraveler

Trait_Lifestyles_HealthFoodNut

Trait_Lifestyles_HungryForLove

Trait_Lifestyles_Indoorsy

Trait_Lifestyles_JunkFoodDevourer

Trait_Lifestyles_Networker

Trait_Lifestyles_NoNeedForRomance

Trait_Lifestyles_Outdoorsy

Trait_Lifestyles_Sedentary

Trait_Lifestyles_Techie

Trait_Lifestyles_Technophobe

Trait_Lifestyles_Workaholic

Si vos Sims voyagent régulièrement, cela se reflétera dans leur mode de vie après une certaine régularité. © EA

Compétences pour l’escalade, le ski et le snowboard

Dans le nouveau monde du mont Komorebi enneigé, vos Sims peuvent profiter d’une variété d’activités nouvelles et assez sportives. Cependant, le tout n’est pas vraiment sans danger pour les débutants. Les tournées d’alpinisme doivent donc être effectuées par des Sims expérimentés avec un haut niveau de compétence, sinon une fin fatale menace.

Il existe bien sûr des astuces pour une extension plus rapide des capacités:

Stats.Set_Skill_Level Major_RockClimbing 10

Stats.Set_Skill_Level Major_Skiing 10

Stats.Set_Skill_Level Major_Snowboarding 10

Dans l’ensemble, il y a 10 points de compétence: Donc, si vous ne voulez pas maximiser directement l’escalade, le snowboard ou le ski, vous devez à la place dix entrez simplement un niveau de votre choix.

Le snowboard n’est qu’une des nouvelles activités de loisirs à Ab ins Schneeparadies © EA

Plus de triche

Personnel du bureau des carrières: être promu rapidement

Même si la meute est censée être consacrée à la détente, certains Sims devraient travailler dur pour leur temps libre. Avec la nouvelle carrière Le personnel de bureau beaucoup de temps libre est passé ici, ce qui peut être rendu beaucoup plus significatif avec une petite astuce – ou pas:

Le personnel de bureau – Suivez votre carrière: careers.add_career CorporateWorker

careers.add_career CorporateWorker Promotion dans la carrière du personnel de bureau: Carrières.Promouvoir CorporateWorker

Carrières.Promouvoir CorporateWorker Relégation dans la carrière du personnel de bureau : Carrières.Demote CorporateWorker

: Carrières.Demote CorporateWorker Annuler le Le personnel de bureau-Carrière: careers.remove_career CorporateWorker

Qui veut travailler dur quand il peut se détendre dans une source chaude? © EA

Cheats pour de nouvelles aspirations et fonctionnalités

Avec « Sims 4: Off to Snow Paradise », vous pouvez également passer à de nouveaux dans le CAS Effort libre:

Fan de sports extrêmes

Touriste du mont Komorebi

Si vous voulez progresser rapidement ici, vous devez utiliser la triche standard pour passer au niveau supérieur:

aspirations.complete_current_milestone

Comme neuf fonctionnalités recherchez les propriétés suivantes pour vos Sims dans le jeu:

Si vous êtes plus intéressé par les fonctionnalités qui ne peuvent être débloquées que par les nouvelles tentatives ou le nouvel emploi, utilisez simplement le code de triche. traits.equip_trait trait_caractéristique et échanger le mot caractéristique par l’un des éléments suivants:

Trait_Adventurous

Trait_CorporateWorker_CharismaticCrooner

Trait_CorporateWorker_LegendaryStamina

Trait_Excursion_Mountaineer_Rank1

Trait_Excursion_Mountaineer_Rank2

Trait_Excursion_Mountaineer_Rank3

Trait_Hidden_RockClimbingGear_HasGear

Trait_Proper

Trait_SurvivalInstinct

Trait_WorldlyKnowledge

