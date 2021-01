Les Sims 4 dévoilent son dix-huitième pack d’objets «Paranormal»

Maxis et EA ont révélé le prochain pack d’objets pour Les Sims 4 appelé trucs paranormaux. Le pack marquera le dix-huitième pack d’objets publié jusqu’à présent pour le jeu.

Le pack d’objets paranormaux introduira encore plus de contenu surnaturel dans le jeu. Les joueurs pouvaient déjà accéder au fantôme et au Grim Reaper avec le jeu de base, mais les joueurs auront désormais des options plus horribles. Une nouvelle bande-annonce est sortie aujourd’hui, montrant une partie du nouveau contenu.

Les joueurs auront la possibilité de créer des lots de maisons hantées. Ces zones spéciales auront une meilleure opportunité de conjurer les esprits, mais elles ne sont pas toutes belles. Les invités spectraux peuvent causer des méfaits et du chaos aux résidents vivants sans méfiance. Les Sims peuvent apaiser ces spectres pour se détendre pour l’éternité ou leur permettre de continuer leurs singeries.

Le nouveau pack présente un nouveau personnage nommé Claude René Duplantier Guidry the Ghost. Le gentil spectre est heureux de conseiller les Sims sur la façon de nettoyer leur maison des esprits hyperactifs. Si les joueurs veulent supprimer complètement les éléments surnaturels de leurs maisons, ils peuvent supprimer les objets maudits, effectuer une séance, parler aux morts, et plus encore.

Le Paranormal Stuff Pack ramène également Bonehilda, la femme de chambre, qui a été introduite pour la première fois dans le premier match Les Sims: Makin ‘Magic puis je ne suis pas revenu avant Les Sims 3: Surnaturel. Bonehilda agit comme femme de chambre mais effectue également des réparations mineures. On ne sait pas quel sera son rôle complet dans le prochain Stuff Pack.

Le nouveau kit d’objets comprendra un nouveau cheminement de carrière en tant qu’enquêteur paranormal. Cependant, le nouvel emploi comporte certaines conditions préalables. Les joueurs devront augmenter leur compétence moyenne pour impressionner Guidry le fantôme, puis ils recevront une licence d’investigateur paranormal.

La carrière ne suit pas un Les Sims 4 cheminement de carrière. Les joueurs participeront à des concerts indépendants de Sims pour expulser les visiteurs spectraux indésirables de leurs maisons. Avec le nouveau pack, le spectre commencera à augmenter, donc les joueurs de cette carrière auront beaucoup de travail à faire.

Le pack d’objets paranormaux contient plusieurs autres ajouts. Ils incluent de nouveaux meubles et objets sur le thème du surnaturel, ainsi que d’autres objets Create-a-Sim.

Lors du dernier vote du Community Stuff Pack, le thème «Paranormal» a remporté la deuxième place. Le thème a perdu pour Arts and Crafts, qui est finalement devenu le Nifty Knitting Stuff Pack.

Les Sims 4 – Paranormal Stuff Pack sera lancé le 26 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox Une.