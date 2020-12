Les Sims 4: des curseurs pour la couleur de la peau, le maquillage et un nouveau menu principal sont ici!

Depuis hier, vous pouvez obtenir une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4 télécharger, ce qui rend surtout le mode Créer un Sim beaucoup plus coloré – dans le vrai sens du terme! Parce qu’à partir de maintenant, vous pouvez utiliser les curseurs annoncés, qui personnalisent non seulement les couleurs de peau de vos Sims, mais aussi le maquillage.

Mise à jour des Sims 4: curseur et nouveau menu principal

Les développeurs Maxis annoncés en août plusieurs mises à jour majeuresqui choisissent les tons de peau dans «Les Sims 4» pour plus de diversité et d’authenticité dans le mode de création de la simulation. Les premiers ont suivi dans le patch de novembre nouveaux tons de peau et deux retouches de coiffure, maintenant plus de coiffures ont été révisées et enfin le Glissière ajoutée.

Que font exactement les contrôleurs? Si vous créez maintenant un Sims dans le CAS, vous pouvez non seulement choisir entre, à réchauffer, neutre, cool et divers choisissez d’autres couleurs de peau, vous pouvez également les personnaliser avec un curseur. Vous pouvez maintenant faire la même chose avec le maquillage et, en plus de la couleur de base, teinte, le Opacité, saturation et le luminosité varient en fonction du contrôleur.

À partir de maintenant, vous pouvez personnaliser davantage le maquillage de vos Sims en fonction de l’apparence souhaitée. © EA

Voici à quoi ressemble le nouveau menu principal: En plus de diverses corrections de bogues, le menu de démarrage a également été adapté pour inclure un plus d’expérience de rinçage créer et le Packs supplémentaires un espace plus visible donner. De plus, le Galerie maintenant plus au premier planpour vous encourager à partager davantage avec la communauté.

Voici à quoi ressemble le menu Démarrer du jeu après la dernière mise à jour de décembre. © EA

Comment aimez-vous le contenu du nouveau patch Sims 4? N’hésitez pas à nous écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous. La mise à jour est désormais disponible pour PC et consoles.

