Les Sims 4: chic avec une corde – c’est pourquoi Plopsy est le point fort du pack d’accessoires

Les Sims 4: chic avec corde est-ce 2. Pack d’accessoires, qui a été façonnée par la communauté à travers de nombreuses enquêtes. Donc une extension de et pour vous! Mais dans quelle mesure le pack fonctionnait-il réellement? Le plaisir laineux est-il vraiment si amusant?

Nous allons vous présenter notre petite critique “Schick mit Strick” plus en détail et vous expliquer pourquoi Plopsy surpasse presque toutes les autres fonctionnalités.

Contenu

Comment apprendre à tricoter des Sims Comment débloquer les tenues chics avec des tricots? Comment utiliser Plopsy? Conclusion

Le tricot comme nouveau passe-temps dans Les Sims 4

Si les loisirs existants dans “Les Sims 4” ne suffisent plus, le tricot semble être un passe-temps nouveau, beau et surtout sensé. Parce que vos œuvres d’art laineuses peuvent vraiment être exposées par vos Sims comme des vêtements ou présentées comme un travail de décoration sur vos quatre murs.

Comment mes Sims apprennent-ils à tricoter? Pour trouver le fil de l’offense, vos Sims doivent en être un Panier à tricoter pour grandir, qui est disponible dans de nombreuses variations de couleurs. Vous cliquez Inventaire de votre Sim sur ce panier, vous ne pouvez être plus doux qu’en tricotant au début Chapeaux d’ours Commencez et augmentez vos compétences en tricotant des pulls entiers.

Tout le monde commence petit: tout d’abord, les chapeaux d’ours doivent être tricotés. © EA

Pas de nouvelles tenues sans travail acharné

Et cela est également nécessaire si vous souhaitez bénéficier des nouveautés du pack d’accessoires. Sinon, l’accès à la plupart des vêtements vous est refusé et une serrure épaisse orne l’accès aux meilleures tenues de l’extension “Les Sims 4”.

Comment débloquer les tenues chics avec des tricots? Vous pouvez utiliser les nouvelles coiffures et quelques vêtements immédiatement, mais les vêtements les plus cool en ont besoin Capacité de tricot votre rebord. Pour cela, vous devez augmenter le niveau en conséquence puis via le Panier à tricoter créer le projet de tenue approprié. Lorsque cela est fait, vous choisissez l’objet fini Ajouter à la garde-robe et voilà: tous les Sims de votre foyer peuvent désormais porter ce vêtement!

Si vous voulez porter les nouvelles tenues, vous devez d’abord ramasser la laine et être actif. © EA

Le nouveau MeublesAu fait, vous n’avez pas besoin de tricoter pour les trouver avec le pack dans “Les Sims 4” pour pouvoir les utiliser. Ainsi, vous pouvez vous tricoter dans la belle nouvelle pour la première fois Fauteuil à bascule plantez et détendez-vous. Le style général est assez coloré et mignon, mais vous pouvez également choisir des variantes de couleurs et des objets plus simples.

Vous pouvez certainement fabriquer vous-même des objets de décoration en laine, que vous pouvez utiliser pour décorer votre maison ou faire un don à des œuvres caritatives. Ou vous pouvez les vendre sur Plopsy, la plateforme pour vos œuvres d’art artisanales.

Dans le fauteuil à bascule – avec ou sans accoudoirs au choix – les seniors peuvent même se remémorer. © EA

Comment utiliser Plopsy?

Plopsie est, pour ainsi dire, l’Etsy ou eBay de l’univers “Sims 4” et rend le jeu un peu plus réaliste pour la première fois lorsqu’il s’agit de la vente d’articles manufacturés tels que des chaussettes, des pulls, mais aussi des images et des sculptures. Cela nous a longtemps dérangés, ainsi que de nombreux autres joueurs, que les articles ne puissent généralement être vendus que via le bouton de vente sobre ou directement via leur propre boutique.

Mais qu’en est-il de l’utilisation omniprésente des plateformes de vente en ligne comme Etsy and Co? Plopsy (la ressemblance subtile avec Etsy pourrait être remarquée) est la forme actuelle des Sims et est très facile à utiliser sur les éléments fabriqués. Choisissez simplement ici Offre sur Plopsy et déjà pour une somme modique un possible Acheteur recherché pour votre propriété.

Comment ajouter des articles en vente sur Plopsy. © EA

À la fin de l’offre, vous devriez avoir trouvé un prix raisonnable et un acheteur satisfait. Maintenant, vous n’avez plus qu’à faire votre produit de manière classique Boites aux lettres envoyez et vous avez l’expérience de la petite entreprise simulée! Cette fonction a jusqu’à présent été absente et rend enfin l’expérience de vente en tant que simulateur indépendant beaucoup plus crédible!

Petit, mais encore plus fin

“Tricoter avec tricoter” est un pack “Les Sims 4” vraiment amoureusement et décéléré. Cela aurait peut-être rendu un ou deux contenus un peu plus riches, mais c’est toujours bien pensé.

En particulier, nous trouvons la possibilité de s’asseoir dans le fauteuil à bascule avec des Sims plus âgés et de se vautrer dans les souvenirs. Nous sommes également ravis de la direction que prend les développeurs Maxis avec les derniers packs.

Indépendamment du fait que Petites maisons, Vivez durablement ou le “Schick mit Strick” actuel: “Les Sims 4” parle de plus en plus d’un style de vie plus respectueux de l’environnement et conscient qui vient de devenir une tendance très heureuse ces dernières années – et nous pensons que c’est génial.

Si vous souhaitez avoir un aperçu du contenu de “Les Sims 4: Chic avec corde”, nous listons à nouveau les composants individuels du pack de laine:

