Les Sims 4 annoncent Dreamy Interior en tant que nouveau pack de jeu

Texas Pack tronçonneuse à batterie 40V guide Oregon 35 cm batterie 4Ah chargeur Texas CSX4000

Pack Tronçonneuse Électrique Sur Batterie 40 Volts Texas Csx4000 Prête À L'emploi Comprenant Batterie 4ah Et Chargeur. Machine Polyvalente Tant Pour Élaguer Des Arbres Que Pour Couper Son Bois Pour L'hiver Grâce À Son Agilité Et Son Équipement Oregon Guide 35cm Et Chaîne. Moteur Électrique Vif De 1200 Watts Équivalent À Un Rendement De Tronçonneuses Thermique De Bonne Cylindrée. Lubrification Automatique De La Chaîne. Sécurité Assurée Par Protection En-tête. Vitesse De Lame 16 Mètres Seconde. Couper Votre Bois Avec Ce Pack Complet Tronçonneuse Sans Fil + Chargeur + Batterie 40v Ergonomique, Puissant Et Sans Émission De Co2. Garantie 2 Ans. Equipement De Jardin Électrique Sans Fil Texas Fonctionnant Sur Batterie 40 Volts Comprenant Une Gamme Complète : Tondeuse Sur Batterie, Élagueuse Et Tronçonneuse Sans Fil, Taille Haies À Batterie, Souffleur Électrique Sans Fil, Multi Outils Et Coupe Bordure Débroussailleuse Sans Fil Sur Batterie. Chaque Outil (sauf Les Tondeuses) Existe Nu (sans Chargeur Ni Batterie) Ou En Pack Complet Près À L'emploi. La Batterie 40 Volts 4 Ampères Heures, Contenu Dans Ce Pack, Est Compatible Avec Tous Les Outils De Jardin Texas 40 Volts, Tout Comme Le Chargeur De Batterie Texas, Également Fourni. Ainsi, Équipez-vous De Votre 1er Outil, D'une Batterie Et Du Chargeur Puis Complétez Votre Outillage Sans Fil Texas En Fonction Des Besoins De Votre Jardin. Astucieux, Économe Et Sans Émission De Co2 ! Informations Sav: Service Après Vente Assuré Par Une Equipe Interne À La Société Tondeuse-et-compagnie Dûment Formée Et Agréée Par Le Fabricant À L'intervention Sur Les Produits De La Marque.montage: Notice De Montage Et D'assemblage Disponible En Langue Française Réalisée Par Notre Équipe Techniqueaccessoires: Batterie Et Chargeur Inclustype De Moteur: Sur Batteriealimentation: Electrique Avec Batteriemoteur: Batterie Lithium Ionpuissance En Watt: 1200 Wtension: 40 Vdémarrage: Démarrage Électriquefonction: Tronçonneuse, Elagueuseautonomie: 4ah : 40 Mintemps De Charge: 50 À 120 Mnguide Chaîne: 35 Cmtendeur De Chaîne: Automatiqueprotection - Confort - Sécurité: Frein De Chaine - Lubrification Automatiqueintensité: 4 Ahcouleur: Grisdurée De Garantie: 2 Anspoids À Vide (kg): 5,8 Kgdimension Emballage: 50 X 24 X 25 Cm - Texas - Pack Tronçonneuse À Batterie 40v Guide Oregon 35 Cm Batterie 4ah Chargeur Texas Csx4000