Les Simpsons ‘The Good, The Bart, And The Loki’ en première le 7 juillet

Aujourd’hui, Disney + a annoncé un nouveau court métrage passionnant sur le thème de Marvel de Les Simpsons Première le mercredi 7 juillet.

Le Bon, Le Bart et Le Loki est le nouveau court métrage d’animation à venir exclusivement sur Disney+. Il voit Loki banni d’Asgard une fois de plus et dans une situation délicate où il doit affronter ses adversaires les plus coriaces à ce jour : les Simpsons et les héros les plus puissants de Springfield. Le dieu de la malice fait équipe avec Bart Simpson dans l’événement crossover ultime rendant hommage à l’univers cinématographique Marvel des super-héros et des méchants.

Tom Hiddleston revient en tant que voix de Loki dans le court métrage. Le plaisir ultime sera de voir le dieu de la malice aux côtés de nombreux personnages préférés des fans de Les Simpsons.

Le Bon, Le Bart et Le Loki est le deuxième d’une série de courts métrages Disney+ de Les Simpsons qui mettent en valeur les marques et les titres de renom du service. Le précédent publié Guerres des étoiles-court à thème Maggie Simpson dans « Le réveil de la force de sa sieste » est maintenant diffusé sur Disney+.

Au cas où vous n’auriez pas encore regardé la série télévisée originale de Loki, de nouveaux épisodes de la série intitulés Loki diffuser les mercredis sur Disney +.