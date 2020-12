Les Simpsons sont terminés et une série de Bart arrive: ce qui est vrai

‘Les Simpsons’ est l’émission préférée de millions de téléspectateurs à travers le monde et a réussi à capturer le public depuis sa première en 1989. Avec plus de trois décennies à l’antenne, il y a ceux qui l’ont déjà abandonnée et préfèrent revoir les premières saisons, et elle a aussi son une partie des fans qui continuent à ce jour de soutenir les nouveaux épisodes, comme ceux que l’on peut voir dans Disney +.

Avec autant de saisons, on pense que la qualité de la série a diminué et qu’ils devraient la terminer immédiatement, sans continuer à étirer des histoires qui n’ont pas beaucoup de sens. Ils comparent les anciens et les nouveaux épisodes, et remarquent une nette supériorité des épisodes des 10 premières saisons, par rapport aux suivants. C’est parce qu’il y a eu un changement dans les écrivains et le créateur Matt Groening il a été mis de côté à l’époque.

Au cours des dernières semaines, une théorie solide a émergé qui garantit la fin de ‘The Simpsons’ comme nous les connaissons, après que Disney ait acheté Fox. Ils spéculent que cela cela peut arriver en 2021, entre les saisons 32 et 33, pour donner lieu à un contenu un peu étrange pour les fans, mais qui pourrait être efficace: la série bart simpson.

Le jeune homme serait le protagoniste d’un nouveau projet appelé « Le Groening », dans lequel Je briserais le quatrième mur. Là je voudrais commenter expériences familiales, basées sur la vraie vie de Matt Groening. On sait que les personnages jaunes s’inspirent de leur famille: Homère (père), Margarine (mère), Lisa et Maggie (soeurs) et son grand-père s’appelait Abraham.

+ Est-ce vrai?

La fin de ‘Les Simpsons’ C’est quelque chose qui a été prédit pendant des années et cette rumeur a grandi quand ils sont devenus la propriété de Disney. Pour le moment, ils ne sont que cela, spéculation, ce n’est rien d’officiel, et le plan ne serait pas de mettre fin au programme, puisque la société de souris continue à fonctionner comme une entreprise en étant l’une des plus grandes séries de l’histoire.