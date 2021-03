Les Simpsons sont renouvelés pour deux saisons supplémentaires

Les Simpsons, qui est déjà la plus ancienne série scénarisée du la télé, a reçu une autre commande substantielle pour rester dans le l’air plus longtemps.

Mercredi, Télévision FOX et Walt Disney ils ont annoncé que « The Simpsons »avait été renouvelé pour deux saisons supplémentaires, après la livraison qui est émise pour le moment. Cette demande conduira à « The Simpsons » jusqu’en 2023 avec un total de 34 saisons et 757 épisodes au total.

Après l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney, les saisons précédentes de « Les Simpsons » pour plate-forme de transmission Disney +, qui n’avait pas été libéré à l’époque. Maintenant, les 31 saisons de « The Simpsons » qui ont déjà été diffusées peuvent être trouvées sur la plateforme de streaming.

« C’est un plac sincèrepour annoncer les ramassages des saisons 33 et 34 de « The Simpsons », nous continuons d’espérer qu’ils finiront par réussir », a-t-il déclaré. Charlie Collier, PDG de Fox Entertainment.

Nous espérons voir quelles parties de la vie quotidienne toucheront désormais les Simpsons avec Walt Disney.