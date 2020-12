Les Simpsons sont couronnés la meilleure série de l’histoire dans un sondage Marca

Les Simpsons ont battu de nombreux records au cours de ses 32 saisons d’émissions. La plus longue série en cours a atteint pas moins de 692 épisodes et il est plus actuel que jamais malgré le déclin de ses dernières années. Pour beaucoup, c’est le meilleur programme de l’histoire et cela a été confirmé par un récent sondage de Marca. Consultez le classement complet!

Le journal espagnol a posé des questions sur la plus grande émission de télévision qui existe et qui a reçu plus de 200 mille voix. La famille jaune a été choisie par 38,1 mille personnes et a remporté le concours qui a affronté 60 titres de tous les temps et de toutes les plateformes.

Le podium était complété par deux poids lourds: Breaking Bad et Game Of Thrones. L’émission de David Benioff s’est classée deuxième, mais loin des Simpsons avec 30 200 voix. Pendant ce temps, la série mettant en vedette Bryan Cranston s’est classée troisième avec 28 500 choix.

Les Simpsons ont été choisis la meilleure série de l’histoire par Marca



The Big Bang Theory, Friends, La Casa de Papel, Peaky Blinders, Vikings, Tchernobyl et Narcos complètent le Top 10 d’une liste qui place Borgen à la dernière place. Des tubes comme Stranger Things, The Walking Dead ou Grey’s Anatomy faisaient partie du top dix selon l’opinion des personnes interrogées.

Ce n’est pas la première fois que Les Simpsons est considéré comme la meilleure série de l’histoire. College Times a donné 11 raisons de considérer le dessin de Matt Groening comme le plus important, tandis que Vulture et The Guardian étaient d’accord. « Quelle est la plus grande émission de télévision de l’histoire? Facile. Les Simpsons », a publié le médium anglais.

Liste des meilleures séries de l’histoire selon la marque

1 | Les Simpsons

2 | Le Trône de Fer

3 | Breaking Bad

4 | La théorie du Big Bang

5 | copains

6 | La maison du papier

7 | Œillères Peaky

8 | Vikings

9 | Tchernobyl

10 | Narcos