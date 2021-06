Les Simpsons s’assemblent dans un court-métrage croisé MCU mettant en vedette Loki de Tom Hiddleston

Chaque fois que quelque chose est un énorme succès, Les Simpsons la parodie n’est jamais loin. Avec Loki battre des records Disney +, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne devienne l’un de la famille, et maintenant un nouveau court-métrage fait exactement cela. Sortie le même jour que l’avant-dernier épisode de Loki, Les Simpsons court intitulé Le Bon, Le Bart et Le Loki, verra Tom Hiddleston reprendre son rôle, cette fois sous forme jaune en tant que version liée à Springfield du dieu de la malice.

Alors que beaucoup diraient que Les Simpsons ont déjà leur propre créateur de méfaits à Bart, mais dans le court métrage sur le thème de Marvel, la paire se heurtera ainsi à un certain nombre de familiers Les Simpson personnages sous des formes Marvel encore plus familières. L’œuvre d’art publiée pour le court-métrage est un délicieux hommage au Avengers : Fin de partie affiche, avec Hiddleston’s Loki rejoint par Ned Flanders comme Ant-Man, Lisa comme Thor, Ralph comme Hulk, Moe comme Vision et plus encore.

Exclusif à Disney +, le court métrage verra Loki banni d’Asgard encore une fois, et cette fois, il va trouver ses adversaires les plus coriaces dans les Simpsons et leur nouvelle distribution de super-héros. Avec Loki faisant équipe avec Bart, l’histoire les verra commémorer le Univers cinématographique Marvel et tous ses héros et méchants d’une manière qui Les Simpsons pouvez. Ce sera la deuxième fois Les Simpsons ont fait quelque chose comme ça, après leur Guerres des étoiles à thème La Force se réveille de sa sieste qui a été publié plus tôt dans l’année.

À l’époque du court métrage Les Simpsons Star Wars, le producteur de la série Al Jean a commenté la possibilité qu’un court métrage de Marvel soit en préparation, affirmant qu’il y avait certainement une chance que cela se produise. Jean a dit à Variété, « Je ne dirai pas ce que c’est, mais c’est aussi très excitant de différentes manières. Le seul objectif est de traverser en quelque sorte les tuiles Disney+ depuis Guerres des étoiles à Nat Geo et planter nos graines partout. Je suis un grand fan de Marvel », a poursuivi Jean.

« Nous les avons traités de plusieurs manières. Nous les avons beaucoup parodiés. Nous en avons même eu quelques-uns, dont Kevin Feige, dans la série. Notre relation avec eux n’a donc été que fantastique. Tout comme je « Je suis inspiré par Star Wars depuis 40 ans, j’ai grandi en lisant Marvel Comics. Et j’en ai encore un tas. Si quelqu’un me disait que je grandirais pour écrire pour Guerres des étoiles et Marvel, je serais plutôt heureux. »

Les Simpsons a peut-être fait l’objet de critiques ces dernières années, de nombreux fans pensant que la série aurait pu suivre son cours, mais en ce qui concerne les parodies, rares sont ceux qui le font mieux. Qui dit qu’il pourrait y avoir quelques autres grandes franchises Disney qui pourraient être prises en charge par le clan Springfield. Le Bon, Le Bart et Le Loki arrive sur Disney+ le 7 juillet, le même jour que l’avant-dernier épisode de Loki premières sur la plateforme de streaming. Leur précédent Guerres des étoiles effort est actuellement disponible en streaming.

Sujets : Les Simpson, Loki