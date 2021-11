« Les Simpsons » révèlent le nouveau petit ami de M. Smithers

Au fil des ans (pratiquement depuis son inclusion en tant que personnage régulier), les scénaristes de « Les Simpsons » ont fait de nombreuses railleries aux dépens de Waylon Smithers, l’assistant secret de M. Burns. Ces blagues ne faisaient pas seulement référence au fait d’être un homme célibataire mûr sans intérêt romantique apparent, mais à cause de son amour (littéralement) évident pour son patron.

Après s’être enfin présenté ouvertement gay en 2016, « Les Simpson » ont réussi à mettre Smithers dans des situations et des histoires beaucoup plus variées qui s’éloignent des blagues sur « être dans le placard », alors les scénaristes de la série ont décidé de lui accorder un nouveau petit ami, qui sera joué par Victor Garber.

Entertainment Weekly a dévoilé un nouveau clip de l’épisode « Portrait d’un laquais en feu » de la saison 33 de la série, qui sera diffusé le 21 novembre. Garber incarnera Michael De Graaf, décrit comme « un créateur de mode milliardaire et juge de l’émission » America’s Got Fabric « », ce qui pourrait éloigner Smithers de son travail aux côtés de M. Burns.

« Il est charmant et terre-à-terre, et il aime que Smithers ne l’utilise pas pour faire avancer le monde de la mode », a déclaré Matt Selman, producteur exécutif de la série. « Smithers ne connaît rien à la mode. Smithers est intelligent, travailleur, intelligent. Michael est fatigué des gens de la scène de la mode à New York où chacun a son agenda. Il veut ce genre de gars de la classe moyenne qui ne s’intéresse pas au statut et à la mode. »

L’épisode en question a été écrit par le scénariste Rob LaZebnik et son fils Johnny, qui ont inspiré Smithers à se présenter enfin au monde comme ouvertement gay. « Pouvoir travailler avec Johnny là-dessus était comme un rêve et voir à quel point il est drôle et talentueux, c’était tellement amusant et gratifiant. » LaZebnik a commenté le New York Post. Les épisodes de la nouvelle saison des « Simpsons » sont diffusés en Amérique latine via Star +.