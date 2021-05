Les Simpsons rencontrent Star Wars dans New Disney + Short pour le 4 mai

Disney + fête Guerres des étoiles Day in a big day, d’abord avec le lancement en streaming de Le mauvais lot, de même que Guerres des étoiles Survols de véhicules, Guerres des étoiles Biomes, et un Guerres des étoiles Prise de contrôle de fan art. Peut-être le nouvel ajout le plus excitant à la Guerres des étoiles Le catalogue Disney + est le court métrage d’animation de Maggie Simpson La force se réveille de sa sieste, qui fera ses débuts le 4 mai.

Maggie Simpson a joué dans une série de courts métrages animés pour Les Simpsons à travers les années. La première, La plus longue garderie, a fait ses débuts en 2012 avec les débuts théâtraux de L’ère glaciaire: dérive continentale. Maggie obtiendrait son deuxième court métrage en 2020 avec Playdate avec Destinty, qui a fait ses débuts en salles avec Pixar’s En avant. La diffusion théâtrale du film a été interrompue par la pandémie, et les deux En avant et Playdate avec Destiny ont été transférés à Disney +. Maintenant, en l’honneur de Guerres des étoiles jour, le troisième court métrage de Maggie Simpson fera juste sa première sur Disney + et sautera complètement les théâtres. Disney avait ceci à dire à propos du court-métrage dans un communiqué de presse, qui accompagnait une affiche de premier regard qui montre Les Simpsons usurpation d’identité Guerres des étoiles.

« Comme cadeau spécial pour les fans, Disney + fera ses débuts avec Maggie Simpson dans La force se réveille de sa sieste, un nouveau court métrage inspiré de {{28}}, amenant des personnages de la galaxie {{29}} à la ville fictive de Springfield. Le nouveau court métrage promotionnel est le premier d’une série de Les Simpsons que Disney + sortira tout au long de l’année pour rendre hommage aux marques et titres phares du service. «

Comme le note le communiqué de presse, s’il s’agit du troisième court métrage de Maggie Simpson, c’est techniquement le premier pour Disney +, qui lance une nouvelle série rendant hommage à d’autres grandes franchises Disney. Bien qu’ils ne soient pas répertoriés dans l’annonce, il est probable que Maggie usurpe Marvel, Pixar, les parcs Disney et d’autres grands titres sous l’égide de Disney.

Le 4 mai, autrement connu sous le nom de Star Wars Day, Disney + publiera également le tout nouvel original Guerres des étoiles séries, Star Wars: Le mauvais lot, une première en son genre Guerres des étoiles– court sur le thème de Les Simpsons, et de multiples expériences cinématographiques thématiques pour célébrer une galaxie lointaine, très lointaine.

De plus, pour célébrer la créativité et l’art de la Guerres des étoiles communauté, Lucasfilm et Disney + ont commandé des œuvres d’art originales pour reprendre le service pendant plusieurs jours – une première pour la plate-forme. Un groupe mondial d’artistes et Guerres des étoiles les fans ont créé des illustrations représentant un assortiment de Guerres des étoiles films et séries originales, leur donnant vie dans leurs propres styles uniques. L’œuvre sera présentée sur le service jusqu’au 9 mai et sera également disponible à l’achat sur Amazon.

La nouvelle série, le court-métrage et l’illustration seront disponibles sur Disney + aux États-Unis à partir du 4 mai 2021 à minuit, heure du Pacifique.

Première le 4 mai 2021 à minuit (heure du Pacifique)

Star Wars: Le mauvais lot: La série suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois en La guerre des clones) alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en mutation rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch – une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable. Dans l’ère post-guerre des clones, ils entreprendront des missions mercenaires audacieuses alors qu’ils luttent pour rester à flot et trouver un nouveau but.

Maggie Simpson dans La force se réveille de sa sieste: Dans une garderie loin, très loin … mais toujours à Springfield, Maggie est dans une quête épique pour sa sucette volée. Son aventure l’amène face à face avec de jeunes Padawans, des Seigneurs Sith, des droïdes familiers, de la racaille rebelle et une bataille ultime contre le côté obscur, dans ce court métrage original célébrant le Guerres des étoiles galaxie.

Guerres des étoiles Biomes: partez en vacances virtuelles dans certains des lieux les plus emblématiques et les plus appréciés des films Star Wars, tels que Hoth, Tatooine et Sorgan, alors que cette charmante série vous emmène pour des visites survolées d’une galaxie lointaine, très lointaine.

Guerres des étoiles Survol des véhicules: obtenez de plus près et de façon personnelle avec deux des Guerres des étoiles les navires les plus emblématiques et les plus appréciés des films, car ce contenu charmant entraîne les téléspectateurs dans une exploration des intérieurs et extérieurs mémorables du Millennium Falcon et un chasseur d’étoiles impérial.

