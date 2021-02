Les Simpsons remplacent l’acteur vocal blanc du Dr Hibbert après 30 ans

Harry Shearer a fourni la voix du Dr Julius Hibbert et de nombreux autres personnages sur Les Simpsons depuis 30 ans.

Shearer continuera à fournir les voix de ses autres personnages de longue date, notamment Ned Flanders, Principal Skinner et Mr Burns.

Fox a confirmé à Deadline que l’épisode le plus récent de l’émission, Journal de la reine, serait le dernier à présenter Shearer comme la voix du Dr Hibbert et que Richardson reprendra la voix du personnage à partir du 28 février.

Richardson n’est pas étranger au monde de la comédie animée, ayant fourni sa voix pour des rôles sur Family Guy, American Dad !, Gardiens de la Galaxie, Teenage Mutant Ninja Turtles et Bénissez les harts, entre autres.

Le débat le plus célèbre tournait autour des camarades Simpsons La star Hank Azaria a retiré la voix du propriétaire de Kwik-E-Mart Apu Nahasapeemapetilon après de vives critiques.

Dans une interview avec le New York Times l’année dernière, Azaria a révélé qu’il ne voulait pas continuer avec le personnage après avoir appris ce que les fans ressentaient.

« Une fois que j’ai réalisé que c’était la façon dont ce personnage était pensé, je ne voulais plus y participer », a déclaré Azaria.

« Ça ne me semblait pas juste. »

« Ce qui s’est passé avec ce personnage est une fenêtre sur un problème important », a déclaré Azaria. « C’est un bon moyen de démarrer la conversation. Je peux être responsable et essayer de compenser le mieux que je peux. »

S’adressant à Film lorsqu’il a annoncé la décision de prendre sa retraite Apu, il a déclaré: « Tout ce que nous savons, c’est que je ne ferai plus la voix à moins qu’il n’y ait un moyen de faire la transition ou quelque chose. »

Plus tard, Azaria a également annoncé qu’il ne donnerait plus la parole au copain et collègue d’Homère, Carl Carlson, qui est noir.