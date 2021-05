Les Simpsons: quelle saison arrive à Disney +

Les mots sont inutiles quand on parle de Les Simpsons, puisque c’est l’une des émissions de télévision préférées de tout le monde et qu’ils ont réussi à rester pendant plus de trois décennies, bien que beaucoup soulignent qu’il y a eu une baisse de qualité de leurs épisodes. La vérité est que depuis qu’ils ont été acquis par Disney, ils cherchent à se renouveler de jour en jour et ils ont déjà annoncé plus de saisons, alors que un autre arrivera sur le service de streaming Disney +.

Début mars, le PDG de Fox Entertainment, Charlie Collier, Il a dit: « J’ai le plus grand plaisir d’annoncer les ramassages des saisons 33 et 34 des Simpsons. Nous continuons d’espérer qu’ils finiront par réussir. ». Cette décision a été prise en voyant que il y a eu une augmentation notable de l’audience au cours de la 32, avec une moyenne de 7 millions de téléspectateurs, sur toutes les plateformes. En outre, le premier chapitre a obtenu la meilleure note en cinq ans et a été la première la plus regardée en six ans.

De cette manière on peut penser que la saison 32 de la famille jaune est la meilleure depuis longtemps, selon les cotes et l’attraction du public. À la bonne nouvelle des fans, il a été rapporté que cette livraison est celle qui arrivera enfin sur la plateforme Disney +, mais avec une sortie comme à la télévision, respectant ainsi une vieille tradition de l’émission créée par Matt Groening.

Ce volume, qui a commencé à être diffusé aux États-Unis en septembre 2020, est spécial pour la série, car avec ses 22 épisodes il réussira à passer la barrière des 700, quelque chose qui est le privilège de quelques-uns tout au long de l’histoire du divertissement. En tant qu’invités, ils seront Olivia Colmanpar la Couronne; Hannibal bures, de Saturday Night Live; Ben Plattpar The Politician; Oui Michael Palinpar le Monty Python.







+ Quand la saison 32 arrive-t-elle à Disney +?

Selon le communiqué officiel de l’entreprise, La saison 32 des Simpsons sera disponible sur le service de streaming Disney + à partir du 14 mai. Ça oui, Ce sera avec une sortie hebdomadaire, donc chaque vendredi un nouveau chapitre arrivera jusqu’à terminer les 22 qui composent la livraison.