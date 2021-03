Les Simpsons font partie del imaginaire collectif de nombreux pays d’Amérique latine. Pour cela chaque situation quotidienne est comparée avec la célèbre série Fox sous la forme d’un mème ou d’une prédiction. L’Argentine est l’un de ces endroits et dans les dernières heures une image de l’idole de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, avec son frère, est devenu viral pour sa ressemblance avec une scène de la famille jaune. Épingle de sûreté!

Les Simpsons ont prédit Riquelme et son frère dans la boîte Boca

Lors de la transmission du match que l’équipe Xeneixe a égalé à domicile contre Sarmiento de Junín par 1-1, les caméras se sont concentrées sur l’ancien joueur dans sa boîte préférée. Le joueur de football renommé est actuellement le Vice-président de l’institution et assiste à tous les jeux de La Bombonera. Ce dimanche, il l’a fait ensemble à son frère Cristian et l’image est rapidement devenue une tendance dans les réseaux.

Un post sur Twitter a comparé le Riquelme à une photo de Bart et Hugo, votre mal siamois. Le post généré plus de 4,4 mille likes et 217 retweets. Parmi les commentaires, il y avait ceux qui se sont amusés, tandis que d’autres se sont concentrés sur Cristian et ont demandé pourquoi il devait être dans la boîte préférentielle de Boca sans poste de direction.







L’image référencée La petite maison de l’horreur VII, diffusé le 27 octobre 1996. L’épisode avait une histoire intitulée « La chose et moi », où Bart découvre qu’il a un frère siamois nommé Hugo dont il a été séparé à la naissance. Le personnage sinistre vivait dans le grenier parce qu’il était considéré comme le frère maudit. Cependant, la fin du chapitre montre que le méchant «est et a toujours été Bart».

La scène ajoute à la longue liste de mèmes qui circulent continuellement à propos des Simpsons. Divers épisodes sont amusants pour les fans, qui les partagent tout le temps sur les réseaux sociaux. Voulez-vous en savoir plus sur ses origines? Consultez ce lien Spoiler.