Les Simpsons ont-ils prédit Twitch?

‘Les Simpsons’ a marqué une époque pour la télévision et ses millions de fans comparer des moments de la série avec des situations de notre vie quotidienne, et c’est là que les fameuses prédictions apparaissent. Dans ce cas, les réseaux sociaux ont rendu une photo virale dans laquelle Ils affirment que le programme créé par Matt Groening a prédit Twitch. Incroyable!

Tic est une plate-forme populaire utilisée pour les diffusions en direct, dont la fonction principale est la diffusion de jeux vidéo en direct, où les téléspectateurs observent comment un streamer se développe dans ce qu’il joue à ce moment, ou il peut aussi s’agir d’une grande organisation dans laquelle il y a plusieurs équipes en compétition pour un prix.

Comment cela a-t-il pu être lié à «Les Simpsons»? Un utilisateur du réseau social Twitter a partagé une photo qui ajoute aujourd’hui plus de 5000 likes, dans laquelle il affirme que L’émission familiale la plus connue d’Amérique prédit Twitch. Il s’agit de l’épisode « Juste un nouveau mensonge » de la saison 11, créée le 13 février 2000, dans lequel Maude Flanders, la femme de Ned, décède.

Là nous observons Bart à l’enterrement avec Rod et Todd Flanders, qui lui dit: «Quand je me sens triste, tu sais ce qui me réconforte toujours?, à laquelle les frères répondent: « Est-ce de l’amour? De la gentillesse? ». Quant au fils aîné de Les Simpsons est de jeux video, puis commencez à jouer « L’attaque biblique de Billy Graham ». Puis ils lui demandent: «Pouvons-nous jouer, Bart?, auquel il répond: « Ils jouent, ils sont de mon équipe ».







Cette situation a conduit à penser que la série aurait pu prédire la plate-forme Twitch, et plus à penser que sa fondation était en 2011, onze ans après la diffusion de l’épisode. Au moins une partie croit que c’est vrai par le ton des commentaires sur le post Twitter, cependant d’autres croient simplement que ce sont des moments que tout le monde a vécu et ce n’est pas une prédiction.