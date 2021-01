Les Simpsons ont-ils prédit le jour de l’inauguration avec ces scènes de Lisa Simpson et Tom Hanks?

On dirait également que les Simpsons savaient exactement ce que le vice-président Kamala Harris porterait le jour de l’inauguration.

Les Simpsons les prédictions se réalisent à nouveau et cette fois, elles impliquent toutes Lisa Simpson, Kamala Harris et Tom Hanks.

Les Simpsons a une histoire de prédiction d’événements de la vie réelle. Au cours de ses 32 ans d’histoire, l’émission de télévision d’animation emblématique a apparemment tout prédit, de la montée au pouvoir de Donald Trump à la pandémie de coronavirus. Tout récemment, les téléspectateurs pensent qu’il a même prédit les émeutes du Capitole dans son Cabane dans les arbres de l’horreur XXXI épisode diffusé en octobre 2020.

Maintenant, les fans pensent que plus Simpsons les prédictions se produisent et elles ont eu lieu lors de l’inauguration présidentielle de Joe Biden.

Prédictions des Simpsons: la scène du président Tom Hanks et Lisa devient réalité. Image: SAUL LOEB / POOL / AFP via Getty Image, Fox

Hier (20 janvier), Kamala Harris portait un costume violet à l’inauguration et les gens ont vite remarqué que la tenue est à peu près la même que celle que porte Lisa Simpson dans l’épisode ‘Bart to the Future’ qui a débuté en 2000. Sur En plus de cela, Lisa est présidente dans l’épisode et elle dit: «Comme vous le savez, nous avons hérité d’un resserrement budgétaire du président Trump».

Bien sûr, Kamala est vice-président, pas président, mais la tenue et la référence de Trump sont si proches de la vraie vie que les gens sont convaincus que c’est une prédiction.

Si cela ne suffisait pas, Les Simpsons les fans ont vite remarqué que Tom Hanks avait organisé la spéciale d’inauguration et qu’il avait fait quelque chose de très similaire en Les Simpsons Film en 2007. Dans le film, il apparaît dans un PSA télévisé pour annoncer qu’un nouveau Grand Canyon est en construction, exactement là où se trouve Springfield. En d’autres termes, Springfield est remplacé par un canyon.

Bien sûr, c’est assez différent de la vraie vie mais Tom dit: « Bonjour, je suis Tom Hanks, le gouvernement américain a perdu sa crédibilité alors il emprunte une partie de la mienne. » Et, de retour le 13 janvier, Vanity Fair a publié un article intitulé: « Tom Hanks apaisera la nation avec l’inauguration spéciale de Biden ». Naturellement, les gens ne pouvaient pas se remettre de la coïncidence.

Ne jamais regarder un Simpsons épisode de la même manière à nouveau.

