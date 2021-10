Les Simpsons : offrez de l’argent pour voir toutes les saisons de la série

Plus d’un fan de Les Simpsons Vous serez sûrement intéressé à connaître en profondeur la proposition qui vient de voir le jour sur internet. Les Casino Platine du Royaume-Uni est prêt à payer cette personne qui s’assoit pour regarder les 33 saisons de la série créée par Matt Groening. Parmi les avantages, outre l’économique, figure la possibilité d’avoir un abonnement à Étoile + cadeau, ainsi que l’utilisation d’internet seront récompensés.

Comme vous le savez, depuis Étoile + a débarqué sur le marché, est devenue la seule plateforme (et la première) à disposer de tous les épisodes de Les Simpsons. D’après les données recueillies par IMDbC’est un total de 731. Celui qui est prêt à relever ce défi sera payé 7 000 € et une boîte de beignets par semaine à déguster pendant le marathon du spectacle d’animation.

Avec une moyenne de 22 minutes par épisode, le visionnage prendra entre 268 et 284 heures au total. Le travail devrait être fait en 8 semaines, ce qui signifie qu’à une moyenne de 13 à 14 chapitres par jour, l’objectif peut être atteint sans problème. Au total, il faudra un peu plus de 5 heures par jour pour réaliser cet exploit.

Quel est le but de cette proposition inhabituelle du Platinum Casino

L’idée des propriétaires de casino est de savoir quel genre de prédictions ont été vues dans Les Simpsons au cours des 33 dernières années. De plus, ils chercheront à créer une base de données qui leur permettra également de suivre plus facilement les événements qui se produisent dans le futur et qui ont été mentionnés dans l’émission. Le dilemme est que toutes les prédictions ne sont pas aussi claires et il y en a beaucoup qui pour devenir des prémonitions nécessitent un peu d’imagination pour les interpréter.

« Le goût de Les Simpsons c’est pratique mais pas exclusif »Ils ont fait remarquer de la société dans laquelle ils offrent cette somme d’argent. L’objectif du casino est de savoir ce qui se passera en 2022 après ce qu’ils ont défini comme « Quelques années difficiles ». Seriez-vous prêt à le faire ?

Vous pouvez maintenant vous abonner à Étoile + et commencez à profiter d’un catalogue plein de classiques et de contenus originaux. Il vous suffit d’entrer ce lien et de commencer à profiter de cette expérience.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂