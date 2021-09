Les Simpsons : le producteur espère bouleverser avec un nouvel épisode musical

Comme le dirait la série elle-même à la fin d’un de ses épisodes de compilation de clips : « Les Simpson ne sont pas finis ». A titre d’exemple, ce week-end aux Etats-Unis est sorti le premier épisode de la saison 33 de la série, qui a (encore) présenté l’adolescence d’Homer et Marge, déplaçant cette fois la chronologie à l’an 2000.

Ce ne serait pas la première fois que les événements de la vie de ses personnages changent de contexte historique. « Les Simpson » aurait déjà présenté les débuts de la relation entre Homer et Marge dans les années 70 et le milieu des années 90 (avec tout et un groupe grunge) et même un épisode récent aurait présenté une version encore plus jeune d’Homer à cette époque.

« Les Simpson » ont lancé leur 33e saison avec l’épisode « Star of the Backstage », dans lequel Marge reconstitue sa comédie musicale de lycée intitulée « Y2K: The Millennium Bug », où elle découvre que pendant sa jeunesse, elle a été traitée par tous comme une sorte de paria social.

La façon dont la série a modifié la chronologie de la vie de ses personnages a été abordée par les fans à de nombreuses reprises. Lors d’une récente interview accordée à Variety, ce serait le producteur Matt Selman qui a avoué espérer « énerver » quelques fans avec ce nouvel épisode.

« J’espère que cet épisode mettra en colère les fans qui ont canonisé Homer et Marge alors qu’ils étaient adolescents dans les années 90, comme la génération précédente s’est énervée lorsque Homer et Marge étaient adolescents dans les années 80. Ils ont été jeunes chaque décennie et tout le monde était en colère que nous l’ayons réécrit », a déclaré Selman.

Le producteur reconnaît également que l’équipe de rédaction de « Les Simpsons » continue de se mettre au défi de garder la série fraîche et d’introduire de nouveaux rebondissements sur leurs personnages. « Si vous ne faites pas d’épisodes qui ne semblent pas au moins un peu nouveaux ou n’essayez pas quelque chose de différent, c’est ennuyeux. »

Selman espère que chaque nouvel épisode aura sa propre identité et qu’un nouvel élément visuel, émotionnel ou de caractère encore jamais vu pourra être proposé au public. Le producteur conclut que le seul canon dans « Les Simpsons » est l’âge de ses personnages, donc Homer, 32 ans, doit s’adapter à la chronologie où se déroule la série.