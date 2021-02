Les Simpsons: la sombre théorie qui explique pourquoi Homer ne manque jamais d’argent

‘Les Simpsons’ C’est l’un des rares programmes qui réussissent à survivre pendant plus de trois décennies et qui sont actuellement très loin d’avoir une fin, puisque depuis l’achat de Fox par Disney, ils ont clairement indiqué que le plan était de continuer avec cette série qui continue de ravir les fans, même si le public reconnaît qu’il y a eu une baisse considérable de la qualité.

La principale qualité du spectacle créé par Matt Groening c’est de la comédie, laissant des moments imborraux dans la mémoire des adeptes, comme la phrase historique « j’ai appelé le grand Cuca », ou de ce style. Mais aussi, en extérieur et plus dans le domaine des fans, il y a un univers créé par des théories qui révèle des événements sombres, tels que des prédictions de l’attaque des tours jumelles ou du coronavirus.

Le week-end dernier, une nouvelle théorie a frappé les fans pour sa signification: « Pourquoi Homer a toujours de l'argent et ne fait jamais faillite? », était la question qui fonctionne comme un déclencheur. La famille a tendance à avoir des finances fragiles, mais le père a toujours de l'argent liquide, car il a démontré plus d'une fois qu'il était capable de dépenser de grosses sommes en achats compulsifs.







+ La théorie qui explique pourquoi Homer a toujours de l’argent:

Les fans suggèrent qu’en tant qu’inspecteur de la sûreté nucléaire, La paresse et le manque d’initiative au travail en font un atout pour son patron, c’est pourquoi M. Burns le soudoie pour qu’il se taise et permette ainsi à l’usine de rester ouverte.. Cela explique qu’il porte toujours de l’argent et les dépenses qu’ils ont dans ses différentes aventures, malgré des problèmes sur son compte bancaire.

+ Pourquoi est-ce une théorie sombre?

Tenant compte du fait que Homer ne fait pas son travail et est maintenu au travail par Burns, ce qui le rend largement responsable des problèmes d’environnement et de sécurité à Springfield., mettant toute la ville en danger pour ne pas s’acquitter de son rôle de manière efficace. C’est ce que les fans soulèvent, mais officiellement des scénaristes, ils n’en ont pas parlé.