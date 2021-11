Les Simpsons : Il y avait des négociations pour lancer des spin-offs de la série

Tout au long de 33 saisons, il serait impossible pour « Les Simpson » de ne pas pouvoir présenter des personnages extérieurs à la famille titulaire de la série qui pourraient attirer l’attention du public. Et bien que certains épisodes aient essayé d’y prêter plus d’attention à certaines occasions, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie reviennent toujours pour être le principal centre de discussion.

Après s’être aventuré à lancer leur propre film sur grand écran, en plus de quelques courts métrages variés, force est de constater que ces personnages ont un univers narratif tellement varié qu’il pourrait être à l’origine de projets alternatifs centrés sur les différents habitants de Springfield.

En fait, le showrunner actuel de la série, Al Jean, a confirmé que le créateur Matt Groening espérait auparavant développer des spin-offs qui pourraient présenter des histoires qui n’avaient pas nécessairement la famille Simpson comme protagonistes de leurs histoires.

« Tout est possible. Il y a eu une discussion de longue date sur la création d’une série dérivée de personnages de fond sur Les Simpsons, mais James L. Brooks (producteur de la série) a estimé à l’époque qu’il voulait se concentrer sur l’émission principale, qui a porté ses fruits en 33 saisons. et compter », a déclaré Jean lors d’une conversation avec Comicbook.com.

Al Jean souligne qu’à ce jour, il n’y a pas de propriété similaire à « Les Simpsons » qui ne comporte pas de spin-off. Peut-être que la réponse à la façon dont ce spin-off pourrait se dérouler se trouve dans l’épisode 22 de la saison 7, qui contient certains des segments les plus célébrés par les fans de la série.

« 22 Short Films About Springfield » est une compilation de dessins animés sans lien les uns avec les autres dans lesquels on voit passer une journée commune dans la vie des habitants de la ville. Du principal Skinner invitant le surintendant Chalmers à déjeuner, une promenade dans le parc avec Smithers et Burns ou ce qui se passerait si quelqu’un décidait de remettre Nelson à sa place à cause de ses taquineries constantes.

Al Jean a abordé la nature narrative de cet épisode en notant qu’un discours a été élaboré afin que cette formule soit celle indiquée pour développer le spin-off. Même Matt Groening lui-même aurait souhaité que le projet se poursuive, mais il n’a jamais vraiment démarré.