Les Simpsons font une parodie de Death Note dans un nouvel épisode de La Casita del Horror

Le nouvel épisode spécial de La Casita del Horror de »Les Simpsons » aura un de ses segments basé sur l’anime populaire »menace de mort ». Ayant la même esthétique d’animation japonaise, Lisa trouvera ici le cahier Death Tome, où elle mettra fin à la vie de tous ceux qui écriront son nom.

Bien que l’on ne sache pas quelle histoire suivra, on peut voir Lisa en avoir marre de la race humaine, disant qu’elle est sur le point de disparaître à cause du changement climatique. Parallèlement au premier clip du spécial Halloween « Simpsons », les aspects d’Homère et Marge ont également été révélés, ce qui laissera de côté leur peau jaune pour présenter une version plus humaine, ayant bien sûr la touche caractéristique de l’anime.

De nombreux fans ont applaudi la qualité de l’animation de ce premier look, car même s’il s’agit d’une parodie, le studio d’animation sud-coréen Film DR était chargé d’animer ce fragment. Ce même studio était chargé de produire l’anime original de »Death Note », après avoir eu une collaboration exclusive avec la société de production Madhouse.

Écrit par Tsugumi Ohba et illustré par Takeshi Obata »Death Note » a commencé comme un manga qui suit l’histoire d’un jeune génie nommé Light Yagami, après avoir découvert le Death Note, un cahier qui lui donne la possibilité de tuer qui il veut, tant qu’il écrit son nom dessus vos pages.

L’adaptation animée de » Death Note » a été créée en 2006, étant l’une des séries les plus acclamées de tous les temps. En plus de Light Yagami, qui s’appellera plus tard Kira, la série a présenté une apparition de L, un détective qui a été l’un des personnages les plus emblématiques de tous les temps.

» La Casita del Horror » est le spécial Halloween classique de » Les Simpson », diffusé pour la première fois en 1990. L’épisode a été caractérisé par la parodie de toutes sortes de romans, films, séries et produits de la culture populaire . En plus de Death Note, l’épisode de cette année parodiera le livre d’horreur psychologique »The Babadook » et la série de science-fiction »Westworld ».

Le 23e épisode de »La petite maison de l’horreur » de »Les Simpson » sera présentée le 30 octobre sur le Renard.